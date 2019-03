Audi cala un poker di ibridi plug-in a Ginevra: al debutto Q5, A6, A7 e A8L

GINEVRA - Una vera e propria ondata di ibridi-plug-in da parte di Audi che al Salone di Ginevra presenta le Q5, A6, A7 e A8 dotate del nuovo sistema con doppio motore e batteria ricaricabile che permette di farle viaggiare ad emissioni zero per almeno 40 km (WLTP) e di abbassare drasticamente le emissioni di CO2 nel ciclo di omologazione.



Un V6 per la A8, 4 cilindri per le altre. La A8 monta un V6 3 litri accoppiato al motore elettrico integrato all’interno del cambio automatico a convertitore di coppia con 8 rapporti e alimentato da una batteria agli ioni di litio posizionata sotto il piano del vano di carico. Lavora ad una tensione di 385 Volt, ha una capacità è di 14,1 kWh ed il sistema di raffreddamento a liquido interagisce con la climatizzazione a pompa di calore da 1 kW che però ha una potenza termica di ben 3 kW. La potenza massima del sistema è di ben 449 cv e 700 Nm. Stessa parte elettrica anche per le altre tre, con la differenza che il motore termico è un 2 litri e il cambio e un S Tronic doppia frizione a 7 rapporti. Due i livelli di potenza: uno da 299 cv con 450 Nm di coppia e l’altro da 367 cv con 500 Nm. La trazione è integrale per tutte.

Tutte le strategie per risparmiare. In tutti i casi l’autonomia in elettrico è di almeno 40 km e il caricatore di bordo è da 7,2 kW. Per ottimizzare l’autonomia, il sistema di recupero dell’energia è particolarmente sofisticato inoltre ci sono la funzione di veleggiamento da 160 km/h, di efficienza predittiva in base ai dati forniti dalla navigazione e dell’acceleratore che fornisce consigli su quanto essere premuto direttamente sotto il piede del guidatore. Le modalità EV, Auto e Hold permettono di guidare in elettrico, in ibrido o di conservare al massimo l’energia all’interno della batteria. Per la rete di ricarica, il circuito di pagamento è unico in tutta Europa grazie ai 72mila punti assicurati dall’E-tron Charging Service. L’arrivo delle versioni ibride plug-in di Q5, A6, A7 e A8 sarà completato entro il 2019.