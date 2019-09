BMW X6, la sportività raffinata. Look ancora più grintoso e tanta tecnologia

FRANCOFORTE - È Francoforte il «fil rouge» che scandisce la storia della Bmw X6. Qui 12 anni fa venne svelato al mondo il modello che inaugurò l'era – indicando una strada poi imboccata da altri concorrenti – degli Sport Activity Coupé, l'inedito cocktail di Suv e sportività destinato a un immediato e clamoroso successo.

Qui l'edizione 2019 ha tenuto a battesimo la terza generazione dell'iconica vettura che accentua il proprio carattere affidandosi a tratti estetici ancora più incisivi, nel segno di un'ottima tra le linee filanti di un coupé con la versatilità e la maneggevolezza della famiglia X. Il risultato è un veicolo di aspetto atletico, dalla stazza quasi imponente (la lunghezza è arrivata a 4,93 metri) e dal frontale il cui già elevato impatto estetico può essere ulteriormente amplificato ricorrendo al catalogo degli optional dove figurano tra l'altro i proriettori laser – la tecnologia oggi più evoluta, che garantisce un'eccellente visibilità fino a 500 metri – e la possibilità di illuminare il doppio rene che rappresenta il «marchio di fabbrica» di ogni Bmw.

Nell'abitacolo, dove ovviamente si possono utilizzare ricorrendo al linguaggio naturale i servizi del Bmw Intelligent Personal Assistant, spiccano i due grandi display da 12,3 pollici, quello del quadro strumenti interamente digitale e configurabile e quello del sistema di infotainment che è tra i più evoluti e completi oggi disponibili.

In vendita a partire da novembre, la nuova gamma X6 propone quattro motori, tutti abbinati alla trazione integrale xDrive e al cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Al vertice si collocano le due unità che beneficiano della mitica sigla sportiva M: la X6 M50i con il V8 4.4 biturbo da 530 cv e la X6 M50d alla quale il 6 cilindri in linea diesel quadriturbo 3.0 regala 400 cv con 760 Nm di coppia massima.

A completare l'offerta concorrono altri due 6 cilindri 3.0, il benzina della X6 xDrive40i da 340 cv e il turbodiesel da 260 cv della X6 xDrive30d il cui allestimento Business si colloca alla base del listino italiano – la campagna ordini è già aperta – con un prezzo di 80.700 euro.

Da segnalare infine la presenza in anteprima mondiale di una X6 davvero speciale, una show car caratterizzata dalla livrea realizzata in Vantablack VBx2, un materiale alla prima apparizione in campo automobilistico dopo numerose applicazioni nel settore aerospaziale. Frutto della partnership tra il marchio bavarese e la Surrey NanoSystems, si distingue per il «nero più nero del mondo», ottenuto con una struttura di sottili nanotubi in carbonio capace di assorbire quasi totalmente (per la precisione al 99,96%) la luce visibile, il che trasforma l'auto in una sorta di «buco nero» viaggiante e crea un intrigante contrasto tra il nero assoluto della carrozzeria e le parti luminose come il doppio rene opzionale e i gruppi ottici anteriori e posteriori.