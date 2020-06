Citroën C3 Aircross, arriva l'evoluzione della serie speciale Rip Curl

MILANO - L'indole naturalista di Citroën C3 Aircross, viene confermata dalla collaborazione con il brand Rip Curl. Certo non una novità in senso assoluto, dato che la partnership tra il marchio francese e l'azienda celebre per le proprie mute da surf è ampiamente consolidata. La decisione di sposare un modello come C3 Aircross pare quanto mai ovvia, trattandosi di una vettura decisamente adatta ad essere impiegata anche come mezzo per il tempo libero. E poi si tratta di una delle punte di diamante della produzione Citroën, dato il Suv d'Oltralpe ha raggiunto le 290mila unità dal suo esordio sul mercato. Numero che fa riferimento a tutta Europa. Un successo determinato pure dalla possibilità di personalizzare l'auto sin nei minimi particolari.

La variante più apprezzata tra tutti gli allestimenti disponibili, è la Shine. Per questo motivo la collaborazione con Rip Curl è stata sviluppata proprio su questa versione, ossia la top di gamma. Che comprende tra gli altri il climatizzatore automatico e la frenata automatica di emergenza, oltre alla disponibilità dei protocolli Apple CarPlay e Android Auto.

Questa edizione speciale è equipaggiata in esclusiva con cerchi in lega 16’’ MATRIX Black e tetto Pearl Black. Il modello Rip Curl si caratterizza per un forte contrasto tra la tinta della carrozzeria e la parte superiore del veicolo totalmente nero, completato da vetri e lunotto posteriori oscurati e da cerchi in lega neri. Un insieme abbinato agli inserti di colore del Pack Color Rip Curl Anodised Ocre che si ritrovano sui profili dei proiettori, sui bordi esterni dei coprimozzo e sulle calotte dei retrovisori.

A bordo presenzia poi il tessuto tecnico specifico grigio Terpa. I sedili sono impreziositi da impunture bianche e nella parte superiore dello schienale da una fascia ocra che richiama i tocchi di colore degli esterni. Una tinta che si ritrova anche sui tappetini specifici decorati con il logo Rip Curl.

La nuova serie speciale di Citroën C3 Aircross sarà ordinabile in Francia a partire dal 1° giugno 2020 e successivamente in Italia.