Con Bayon Hyundai raddoppia l'offerta tra i B-Suv. Linee fluide, motori brillanti e tanto spazio per bagagli e passeggeri

MILANO - La possibilità di vedere da vicino il primo Hyundai Bayon immatricolato dalla filiale italiana non ha fatto che confermare, anzi rafforzare, la buona impressione suscitata dalle immagini ufficiali che ne avevano accompagnato l’anteprima ufficiale celebrata rigorosamente online, come vuole la consuetudine ai tempi (grami) del Covid-19.

Il nuovo “Urban Suv” lungo 4,18 metri raddoppia la presenza Hyundai nel segmento più vivace del mercato – non solo italiano – affiancando il Kona che lo supera leggermente (4 cm) in lunghezza, ma non in abitabilità e nello spazio per i bagagli, il cui vano varia da 411 a 1.205 litri rispetto ai 361-1143 del “fratello (di poco) maggiore”.

Le linee morbide e fluide, unite al trattamento sinuoso del posteriore contribuiscono a definire un look equilibrato e personale che avvalora l’idea di un prodotto disegnato in Europa per l’Europa. Con l’aggiunta, a nostro avviso, di un colore di lancio – Mangrove Green Pearl – che può incontrare i gusti italiani a differenza delle scelte cromatiche – spesso opinabili – «made in Germany» (il centro stile europeo di Hyundai è a Francoforte).

Per quanto riguarda l’offerta, il Bayon viene proposto ai clienti italiani in due studiate per soddisfare diversi target, che condividono il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici mentre si differenziano per le dimensioni – 8 o 10,25 pollici – del display centrale riservato all’infotainment e alla navigazione.

Per quanto le motorizzazioni, la scelta è tra il benzina aspirato 1.2 Mpi da 84 cv abbinato al cambio manuale a 5 marce e il 3 cilindri 1.0 T-Gdi da 100 cv, un turbo a iniezione diretta di benzina con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt abbinato al cambio manuale “intelligente” 6iMt a sei rapporti o al doppia frizione 7Dct con una marcia in più.

Per quanto riguarda i prezzi, quello d’attacco è indicato in 19.500 euro (a titolo di riferimento, Kona parte da 22.000 euro, ma con il T-Gdi da 120 cv di cui nel caso del Bayon non è prevista la commercializzazione in Italia) mentre il listino completo sarà comunicato in coincidenza con l’imminente avvio della raccolta ordini che precede l’appuntamento con le vetture in concessionaria nel mese di maggio.