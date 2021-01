Crossland, al debutto il nuovo B-Suv Opel. Molto versatile, fa a meno dell’elettrificazione e scommette su benzina e diesel

MILANO - In casa Opel la chiamano “strategia del ventaglio”. E’ un modo per spiegare la varietà di scelta tra motorizzazioni innovative (ibride ed elettriche) e tradizionali (benzina e diesel) che la Casa di Rüsselsheim propone al mercato, senza lasciarsi troppo condizionare dalle tendenze e continuando a sviluppare tecnologie su binari paralleli, sia pure con l’obiettivo comune, ineludibile, di ridurre consumi ed emissioni senza penalizzare le prestazioni.

E’ in questo quadro che viene lanciata sul mercato la nuova Opel Crossland (il nuovo nome esclude la X finora utilizzata), piccolo B-Suv in qualche modo identificabile come erede della Meriva, che fa della versatilità, della flessibilità e del comfort le qualità distintive, sia pure nel contesto di dimensioni contenute (l’auto misura 4,22 metri).

A differenza della Mokka, che pure appartiene alla medesima famiglia e presenta dimensioni molto vicine, la nuova Crossland non prevede né motorizzazioni ibride né full electric; gli unici motori disponibili sono benzina e diesel, un 3 cilindri 1.2 turbo declinato nelle potenze di 83 e 130 cv, e un 4 cilindri 1.5 con potenza di 110 o 120 cv, nel primo caso con cambio manuale o automatico (5 o 6 marce), nel secondo esclusivamente automatico 6 marce.

Perché questa scelta diversa rispetto alla Mokka? “Perché sono due auto ben distinte” – tengono a spiegare in casa Opel, sottolineando che “la nuova Crossland è un’auto più economica (20.850 euro il prezzo d’ingresso, contro i 22.800 della Mokka), alla portata di giovani famiglie che hanno bisogno essenzialmente di un’auto piccola ma spaziosa, comoda e funzionale, in grado di soddisfare le esigenze di mobilità con motori tradizionali ma all’avanguardia per efficienza”. E in effetti – vale la pena ricordarlo – con il motore 1.2 benzina da 83 cv la nuova Crossland percorre tranquillamente 20 km con un litro, e con il diesel si arriva a 25. Tutto ciò contenendo le emissioni di CO2 tra 106 e 133 gr/km per i benzina, tra 94 e 101 per i diesel. Quanto basta per l’omologazione come Euro 6d.

Dal punto di vista estetico, la Crossland di nuova generazione si distingue per le modifiche al frontale, che si presenta con il nuovo Opel Vizor, dunque con il nuovo logo del fulmine, nuovi fari (full Led su tutte le versioni), l’assenza della tradizionale griglia per il raffreddamento (i passaggi dell’aria sono spostati verso il basso) e per alcuni dettagli estetici, particolarmente marcati nell’allestimento GS Line, che prevede cerchi in lega leggera neri da 17 pollici, tetto nero, una linea rossa che sottolinea il profilo della silhouette, poi replicata anche all’interno, LED anche posteriori e barre sul tetto. Altre opzioni sono proposte dagli allestimenti Edition ed Elegance e dalla superdotata Ultimate.

L’abitacolo è stato rivisitato con la disponibilità, a scelta del cliente, di rivestimenti in alcantara o pelle, e l’aumento dello spazio disponibile nel vano bagagli, che ora misura da 520 a 1255 litri. Inutile dire che i sedili, come tradizione consolidata in casa Opel, sono certificati dall’associazione dei posturologi tedeschi e assicurano dunque il meglio in materia di comfort, ergonomia e sicurezza. Sul piano pratico, poi, vale la pena ricordare che le sedute posteriori sono scorrevoli, scomponibili nella configurazione 40/60, e che è previsto un varco aperto per gli sci. A beneficio del comfort è di serie il condizionatore e tra le dotazioni qualificanti ci sono anche il parabrezza e il volante riscaldati.

All’avanguardia i sistemi di infotainment che comprendono la Multimedia Radio e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 8 pollici. Le unità multimediali sono compatibili anche con Apple CarPlay e Android Auto e gli smartphone compatibili sono ricaricabili durante l’uso tramite ricarica induttiva wireless. Inoltre, la nuova Opel Crossland offre il servizio “OpelConnect”, mentre LIVE Navigation rende i viaggi ancora più rilassanti grazie a informazioni sul traffico in tempo reale e prezzi del carburante aggiornati, oltre a un collegamento diretto all’assistenza per guasti e chiamate d’emergenza.

Potenziati i sistemi di assistenza alla guida (ADAS), che includono, oltre all’head-up display, alla telecamera posteriore con angolo di visuale a 180° e la manovra di parcheggio automatica, anche la frenata automatica d’emergenza con rilevamento pedoni, la lettura dei cartelli stradali, l’allerta in caso di superamento di corsia, il rilevatore di stanchezza del conducente, la sorveglianza dell’angolo cieco, il cruise control con limitatore di velocità.

Rispetto al modello uscente è migliorato il comportamento stradale, grazie all’aggiornamento del sistema delle sospensioni (MacPherson all’anteriore, barra di torsione al retrotreno) e all’impiego di nuove molle e nuovi ammortizzatori: tanto è bastato per ridurre il rollio, tipico di auto alte da terra come la Crossland. Gli ingegneri di Rüsselsheim hanno sviluppato anche modifiche al piantone dello sterzo, per migliorare la precisione di guida. Ne risultano ottimizzati l’equilibrio complessivo nel comportamento dinamico, oltre al comfort e all’agilità.

Altro valore aggiunto sta nella capacità di muoversi senza difficoltà anche in fuoristrada, pur senza disporre della trazione integrale. A supporto della motricità in condizioni difficili c’è l’IntelliGrip, sistema adattivo di controllo della trazione che offre varie modalità di funzionamento e assicura anche il controllo nelle discese su terreni impervi. Normal, neve, fango e sabbia sono le opzioni possibili, attivabili tramite una manopola (tranne la Normal, che si attiva automaticamente all’avvio). Tra le opzioni possibili c’è anche l’ESP OFF, ovvero la disattivazione dell’ESP e del controllo di trazione a velocità fino a 50 km/h. Per motivi di sicurezza, inoltre, l’IntelliGrip ritorna automaticamente in modalità normale a velocità superiori a 50 km/h. Insomma, il meglio possibile per un’auto di piccole dimensioni, che tuttavia non rinuncia alla migliore tecnologia in funzione della sicurezza e del comfort in tutte le condizioni.

Il listino della nuova Opel Crossland, come detto, parte dai 22.350 euro (chiavi in mano) del modello entry level con motore benzina da 83 cv e cambio manuale 5 marce, ma via via che si sale nella gamma (in tutto 11 varianti), il prezzo sale fino ai 29.350 euro della Crossland Ecotec 1.5 Diesel.