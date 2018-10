Fiat 500 Collezione, elegante e raffinata. Sfila l'ultima creazione nata dalla partnership con L'Uomo Vogue

TORINO - Si chiama Collezione la Fiat 500 da sfoggiare per la prossima stagione autunno-inverno ed è firmata dalla Casa di Torino in collaborazione con la rivista di moda e di tendenze L'uomo Vogue. Caratterizzata da esclusivi abbinamenti di colori e materiali, questa serie speciale “fashion” viene proposta sia con carrozzeria berlina sia cabrio, in abbinamento ai motori a benzina 1.2 69 cv, disponibile anche con cambio robotizzato Dualogic e palette al volante, TwinAir 0.9 da 85 cv e bifuel a GPL 1.2.

Livrea bicolore ''Brunello'', particolare abbinamento a contrasto tra bordeaux e grigio, cerchi con finiture in color rame, logo identificativo cromato sul portellone, interni in gessato che esaltano l'eleganza dell'abitacolo sono alcuni dei suoi elementi distintivi più appariscenti, a cui si aggiunge la soluzione per il tetto che per la decapottabile è in vinile, per la berlina in cristallo.

Si tratta della seconda proposta stagionale della 500, che segue di alcuni mesi il modello primaverile, presentato alla scorsa edizione del Salone di Ginevra. Ordinabile in tutte le concessionarie Fiat, la Collezione viene proposta anche in tinta unita, nelle colorazioni bordeaux “Opera”, grigio “Carrara”, nero “Vesuvio” e grigio “Cortina”. A livello estetico spicca per la modanatura cromata sul cofano anteriore e per la linea di bellezza color rame, che richiama la finitura dei cerchi in lega da 16'', previsti nella dotazione di serie. Oltre al particolare rivestimento utilizzato per la selleria, all'interno si notano la linea color rame sulla plancia che richiama i tocchi di colore esterni, stessa tinta per la cover della chiave di accensione.

I tappetini neri presentano il logo ''Collezione'' ricamato in bordeaux. La ricca dotazione di serie comprende sensori di parcheggio, sensore pioggia e sensore crepuscolare, per l'accensione automatica dei proiettori. La dotazione a richiesta spazia dal sistema multimediale Uconnect HD LIVE con schermo da 7'', compatibilità con Android Auto, navigatore integrato con mappe Tom Tom, il display 7'' TFT alla disponibilità dell'Apple CarPlay e di un sistema hi-fi fimato Beats.