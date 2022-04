Fiat 500 La Prima by Bocelli: l’icona cambia musica. Unica citycar al mondo con impianto JBL da 320 Watt

TORINO - La Nuova 500 «La Prima by Bocelli» è la prima city car al mondo dotata della tecnologia «Virtual Venues» di JBL, per un’esperienza audio senza paragoni. Infatti, la nuova versione top di gamma dell’iconica compatta offre di serie l’esclusivo JBL Premium Audio mastered by Andrea Bocelli, un impianto audio premium da 320 W di potenza totale, molto raffinato nell’architettura e nelle prestazioni ma, al tempo stesso, semplice e immediato nell’utilizzo. Inoltre, si integra perfettamente nell’ auto senza alcun impatto sullo spazio interno o del bagagliaio. Per rendere il sistema audio JBL a misura del veicolo, FIAT si è avvalsa dell’esperienza del tenore vivente più popolare al mondo, il Maestro Andrea Bocelli, e ha scelto come colonna sonora della campagna di comunicazione il nuovo singolo in arrivo di Matteo Bocelli.

«Il successo strepitoso della Nuova 500 La Prima, il top di gamma della nostra icona elettrica, ci ha fatto capire che il nostro cliente desidera un prodotto premium, che sia molto italiano e molto iconico: insomma, ricerca e vuole il meglio del Made in Italy - dichiara Olivier Francois, CEO FIAT e Global CMO di Stellantis -. Ed è proprio in Italia che si trova la massima espressione dell’arte, della bellezza, della musica. Per questo, insieme al maestro Andrea Bocelli, abbiamo creato l’esperienza di ascolto perfetta per esaltare la silenziosità di un’ auto. E grazie alla tecnologia di JBL, impreziosita dall’eccellente sistema delle Virtual Venues, assicuriamo ai nostri clienti un’esperienza di ascolto immersiva e perfettamente su misura. Questo rivoluzionario impianto premium, dunque, completa un’autentica icona italiana, creata orgogliosamente in Italia per il mondo, capace di regalare a tutti il più autentico spirito italiano». Per il suo debutto sul palcoscenico mondiale la Nuova 500 La Prima by Bocelli indossa una raffinata livrea nera, e propone di serie il «Sanitizing Glove Box». Il dispositivo prevede l’integrazione di una lampada a raggi UV-C all’interno del vano portaoggetti del cruscotto e aiuta a sanificare la superficie del proprio smartphone, delle chiavi di casa e di altri piccoli oggetti di uso quotidiano.

Al cliente sarà sufficiente depositare i propri oggetti personali nel cassettino, chiuderlo e azionare il sistema tramite l’apposito pulsante posto sulla console centrale. Un indicatore blu esterno e un segnale acustico informano quando il ciclo di irradiazione della durata di tre minuti è completato. La nuova top di gamma indossa inoltre numerosi «gioielli» di design e tecnologia: l’inimitabile Capote Monogram Fiat nella versione cabrio, il sistema infotainment con display touchscreen ad alta definizione da 10,25«, i full led, i cerchi da 17» diamantati, il badge dedicato «La Prima», oltre a interni premium con plancia intrecciata e sedili beige ghiaccio, che presentano la firma FIAT. La nuova versione si caratterizza per una tecnologia all’avanguardia, con un’autonomia di 320 km di autonomia, certificati dal rigoroso ciclo di omologazione WLTP, che sale fino a 460 km se usata nel traffico cittadino. Non da ultimo, la Nuova 500 è la prima city-car con guida assistita di livello 2. La Prima by Bocelli può essere ordinata in tre configurazioni (cabrio, berlina e 3+1) e in sei tinte di carrozzeria: Onyx Black, Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue.