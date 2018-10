Fiat 500, sfila la “Collezione” alla Rinascente di Milano. Napolitano: «In 9 mesi in Europa è record: 160mila unità vendute»

MILANO - Per l’autunno-inverno 2018 L’Uomo Vogue guida Fiat 500 Collezione. Livrea bicolore “Brunello”, interni in tessuto gessato, dettagli in rame, una dotazione di alto livello, l’ultima serie speciale del Cinquino è firmata dalla famosa rivista maschile di tendenze della Condé Nast e punta a diventare l’oggetto del desiderio per gli uomini dall’animo fashion. Per presentarla, la Casa di Torino ha scelto la cornice della Rinascente di Milano: l’iconica citycar ha sfilato in questa originale veste “cool” di fronte a giornalisti, influencer e blogger europei dei motori e della moda. Già in vendita in Italia, proposta sia con carrozzeria berlina sia cabrio, è ordinabile con i motori a benzina 1.2 69 Cv, TwinAir 0.9 da 85 cv e bifuel a GPL 1.2. «L’abbinamento tra 500 e moda ha sempre funzionato molto bene - ha chiarito a margine della presentazione, Luca Napolitano, responsabile di Fiat e Abarth per la regione EMEA (Europa, Africa e Medio oriente) -.

Del resto 500 è una vettura che va di moda da oltre sessant’anni. Questa Collezione guarda al mondo fashion con la sua tinta bicolore Brunello, la linea di bellezza, il logo in corsivo e all’interno i sedili in gessato, i tappetini impreziositi dalla scritta della versione e tanti contenuti. Ci sono i sensori di parcheggio e quelli crepuscolari per le luci automatiche, il car play Android Auto, il navigatore e l’hi-fi audio della Beats». È una proposta pret-à-porter che esalta l’aspetto maschile di un modello di successo amato ovunque. «Nei primi nove mesi dell’anno - sottolinea Napolitano - ha totalizzato in Europa 160mila unità, il nostro record, stabilito a 11 anni dalla sua nascita, a testimonianza dell’affetto che la gente ha per questa vettura». Una macchina che riesce a rinnovarsi e a mettersi in gioco continuamente, grazie anche alle serie speciali: «Tra Fiat e Abarth - chiarisce in proposito il manager FCA - ne abbiamo già proposte oltre trenta. Il nostro Centro Stile ha una grande capacità di interpretare i tratti estetici della vettura alla luce dei trend e delle necessità dei clienti che cambiano nel tempo».

Su quest’ultimo progetto, Emanuele Farneti, direttore de L’Uomo Vogue, svela: «È una proposta che nasce sull’idea di stile italiano. Per la Collezione e per il suo filmato di lancio abbiamo valorizzato il lavoro di editing che facciamo ogni giorno in redazione. Ci è piaciuto molto il concetto che il bello attira il bello, per questo, per esempio, per il video abbiamo scelto di associare alla 500 una serie di prodotti italiani decisamente speciali, come una straordinaria chitarra artigianale che viene creata vicino a Lambrate e che è quasi la protagonista dello spot».