Fiat 500, sfila una modella da “Collezione”

MILANO - Come una modella che cambia abito, anche Fiat 500 può vantare la propria “collezione” personale. Protagonista al recente Salone di Ginevra, la nuova versione della citycar per eccellenza è tornata a far parlare di sé durante la Design Week milanese. Un’occasione unica per mostrare nuovamente le peculiarità della propria collezione. Un nome un programma, che cela tutta una serie di accorgimenti che la rendono impareggiabile all’interno del proprio segmento. Così la nuova Fiat 500 Collezione si presenta al pubblico con un “corredo” stilistico dedicato. Una dotazione che prevede alcune scelte specifiche in tema colorazione. Si va dalla livrea bicolore “Primavera” Bianco e Grigio a quella “Acquamarina” Bianco e Verde, senza dimenticare le variabili mono colore Avorio Taormina, Bianco Gelato e Blu dipinto di Blu. Cromature dedicate per il modello Collezione, cerchi in lega da 16 pollici e fasce laterali in grigio-bianco-grigio, completano l’abito della nuova versione di 500. Riconoscibile anche per il badge Collezione ricamato sui tappetini.



L’interno conferma l’attenzione della citycar torinese verso la tecnologia. Una scelta tecnica e tattica a favore del pubblico più giovane e più smaliziato. L’interfaccia principale è rappresentato dal display touch screen da 7 pollici, al cui interno si palesa il sistema d’infotainment Uconnect HD Live. Software di cui sono parte anche i protocolli Android Auto e Apple CarPlay, un’aspetto essenziale per celebrare la multimedialità e la connettività in abitacolo.

La gamma motori della 500 Collezione segue passo passo l’offerta delle “altre” Fiat 500. Diverse tipologie di motorizzazione, come sono diverse le scelte in tema di alimentazioni.

Dal solido 1.2 Fire disponibile anche in variante Gpl, sino al Twin Air bicilindrico da 85 e 105 cavalli. Senza dimenticare la fazione dei diesel ben rappresentata dal 1.3 Multijet da 95 cavalli di potenza massima. Una “collezione” di motorizzazioni degna della nuova versione di 500. Versione già disponibile presso la rete di vendita della Casa torinese. I prezzi partono dai 16.780 euro per la 500 Collezione chiusa e dai 19.950 euro per la 500C cabrio. Un’edizione speciale a cui settembre seguirà una nuova variante particolare tutta dedicata al bestseller di Torino.