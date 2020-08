Ghibli e Quattroporte Trofeo, le Maserati stradali di serie più veloci di sempre

MODENA - Arrivano le Maserati stradali di serie più veloci di sempre: sono la Ghibli e la Quattroporte Trofeo Collection, che si aggiungono al Suv Levante già declinato nella versione top di gamma. Un altro tuffo nell'adrenalina pura per i clienti del Tridente, che potranno gustarsi prestazioni da supercar. Le due berline ultrasportive adottano il nuovo motore V8 di 3,8 litri da 580 Cv, un saggio delle più avanzate tecnologie Maserati. Un'alternativa "corsaiola" al 3 litri V6 appena presentato per per la elettrificazione della Ghibli Hybrid. Il propulsore TwinTurbo della nuova gamma è "figlio" del V8 da 530 Cv montato sulla Quattroporte GTS e del V8 da 580 Cv che equipaggia Levante Trofeo. Con le opportune ottimizzazioni ne è nato un poderoso V8 a 90° da 3799 cc in grado di raggiungere i 580 Cv a 6750 giri che consente di ottenere prestazioni mai viste prima. La velocità di punta, sia per Ghibli Trofeo che per Quattroporte Trofeo è di 326 chilometri orari, con un’accelerazione 0/100 km/h di 4”3 per la prima e di 4”5 per l'ammiraglia. A differenza della Levante (che è a trazione integrale), nelle berline la potenza viene scaricata sulle ruote posteriori, trasmettendo al guidatore il piacere della guida più pura. La perfezione dinamica è garantita dal sistema di controllo integrato del veicolo (IVC), che permette anche una maggior sicurezza attiva e prestazioni più esaltanti, massimizzando la maneggevolezza nelle situazioni più impegnative.

Il cambio è l’automatico ZF a otto rapporti, apprezzato per la sua versatilità e il carattere sportivo, con specifica calibrazione. Il massimo del piacere di guida si ottiene selezionando la modalità Corsa, che si aggiunge alle precedenti Normal, ICE e Sport. Una vera chicca per i puristi delle prestazioni, attivabile agendo sui tasti nella console centrale. La nuova modalità Corsa prevede un cambio di marcia ancora più rapido rispetto alla Sport, garantendo cambiate più veloci e un assetto più basso delle sospensioni pneumatiche. Con questa modalità ultra sportiva attiva, l’intervento dei sistemi di controllo della trazione e dell’Esp è limitato, a garanzia del massimo piacere. Introdotto anche il "Launch Control": con la leva del cambio in posizione “D” o “M+/-”: a vettura ferma e con volante diritto, il guidatore deve azionare la leva di scalata delle marce al volante e contemporaneamente premere il pedale del freno. Accelerando al massimo, si vede salire il contagiri del motore e appena viene rilascerà il freno, le Trofeo partono a bomba. Adrenalina pura.

La nuova gamma (presentata online con vetture di colore verde, bianco e rosso in omaggio al tricolore), offre ovviamente tutti i sistemi di assistenza e sicurezza previsti dalla guida semi-automatica. Ghibli e Quattroporte Trofeo imbarcano inoltre le novità tecnologiche presentate sui Model Year 2021, compreso il sistema multimedia di ultima generazione MIA (Maserati Intelligent Assistant) che sfrutta la potenza del sistema operativo Android Automotive con personalizzazioni in base alle preferenze d’utilizzo del conducente. Lo schermo HD del sistema MIA passa a 10,1 pollici e offre un nuovo display ad alta risoluzione con funzione multi-touch e una nuova interfaccia grafica.

L’abitacolo sottolinea la sportività e le prestazioni delle versioni Trofeo, il cui logo viene declinato con eleganza anche sui poggiatesta. Il look è caratterizzato da appendici aerodinamiche in fibra di carbonio, da un nuovo estrattore posteriore e da mostrine anteriori sul paraurti. Ghibli presenta sul cofano due uscite d’aria supplementari, funzionali per estrarre calore dal motore.

Nuovi fari posteriori a "boomerang" (la tecnologia 3K consente di avere una lente tricolore, nera nella parte perimetrale, rossa in quella centrale e trasparente nella parte inferiore), nuove calandre e nuovi inserti in fibra di carbonio esaltano tutta la sportività di Ghibli e Quattroporte Trofeo.