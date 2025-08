Lamborghini presenta la Temerario Ad Personam ispirata alla Sardegna

Lamborghini ha presentato la prima versione Ad Personam della nuova Temerario, a Porto Cervo, in Sardegna, presso le terrazze di Casa Fiorichiari all'interno del Twiga club, nel corso di un evento privato riservato a 300 ospiti. Si tratta di un esemplare unico, realizzato dal reparto di personalizzazione della casa del toro, e ispirato all'isola italiana. La configurazione che è stata denominata, per l'occasione, Temerario «Porto Cervo», presenta una carrozzeria rifinita in Grigio Serget, in cui spiccano pigmenti metallici blu per richiamare i riflessi del mare della Sardegna e del cielo italiano. La zona inferiore del corpo vettura evidenzia finiture in Nero Noctis lucido con un pinstripe Blu Royal che interessa anche l'ala posteriore.

Sia il tetto che il logo Lamborghini sono verniciati in nero lucido, così come i cerchi Velador da cui spiccano le pinze freno blu. I terminali di scarico, invece, sono opachi. Mentre lo splitter anteriore, il diffusore posteriore e le prese d'aria sono rifiniti con un effetto carbonio lucido. Per l'abitacolo è stata utilizzata pelle Grigio Octans ed alcantara Corsa Tex con inserti e cuciture in pelle Blu Nethuns che interessano pannelli porta e sedili ed includono il logo Lamborghini sui sedili, il nome Temerario, accompagnato dal tricolore, nella parete posteriore situata dietro le sedute, ed un profilo della Temerario ricamato sul pannello porta. Per la console centrale, la strumentazione e i comandi porta è stato scelto il carbonio opaco, mentre il volante è in carbonio e presenta inserti laterali in Corsa Tex e finiture rosse.

Completano il quadro interno due targhette speciali: la prima, reca la scritta «Ad Personam» su fondo in carbonio, mentre la seconda, che presenta l'iscrizione «Porto Cervo 2025», verrà sostituita dalla targa personalizzata del cliente prima che l'auto venga consegnata. Sotto le forme aerodinamiche dell'ultima nata in casa Lamborghini troviamo il powertrain ibrido da 920 CV, in cui la componente termica è rappresentata dal nuovo motore V8 biturbo capace di girare a 10.000 giri al minuto. In base a quanto ha dichiarato Stephan Winkelmann - chairman e ceo di Automobili Lamborghini - «questa vettura dimostra il potenziale pressoché illimitato del programma di personalizzazione Lamborghini».