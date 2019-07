Mahindra KUV 100, nuovo look e un pieno di tecnologia per il Suv compatto

FRANCIACORTA - Un Suv per la città. KUV100 Mahindra a poco più un anno dall’introduzione sul mercato europeo, si presenta con un nuovo look più accattivante e con contenuti. Il restyling riguarda alcuni punti della vettura. L’aggiunta delle nuove mira a renderlo più appetibile per mercato europeo ed in particolar modo in per quello italiano.

La Casa indiana è presente in Europa in dieci Paesi attraverso Mahindra Europe, con sede alle porte di Roma. Presto, però, arriveranno presenze dirette anche in altri Paesi europei. L’obiettivo di Mahindra nel nostro continente è quello di continuare Il processo di crescita iniziato lo scorso 2018, con l’introduzione di almeno un nuovo modello all’anno nell’arco di un quinquennio. Mahindra vuole arrivare a 6.000 veicoli venduti nel 2022 , attraverso un ulteriore ampliamento della gamma, che sarà composta da quattro modelli SUV e un pick-up. Il cammino è già iniziato, dato che Mahindra in Europa ha venduto il 47% in più rispetto all’anno precedente.

Ma torniamo al nuovo KUV100. Dalla prova in circuito la conferma di un ottimo rapporto qualità/prezzo. KUV100 secondo i dati forniti da Mahindra piace a tutti, con una leggera prevalenza per il pubblico femminile (54%), con un’età media di 45 anni e una provenienza geografica maggiore nel nord Italia (43%).

Il KUV100 è stato disegnato, progettato e sviluppato presso il Mahindra Research Valley a Chennai (India). È costruito su una piattaforma monoscocca nell’impianto di Chakan, Pune, Maharashtra (India).

Lo sforzo è stato quello di coniugare le qualità di un SUV alla praticità di una city- car, per muoversi agevolmente in città e parcheggiare con facilità. Posizione di guida alta, attenzione alla sicurezza e alla comodità. Infatti le cinque porte e i cinque posti lo testimoniano, con tutto lo spazio che serve per le gambe. L’uso del KUV100, come dicevamo, è prevalentemente metropolitano, ma la sua spaziosità lo rende adatto anche a gite fuoriporta.

Il Dna SUV di Mahindra si vede da queste misure: angolo d’attacco 20° - angolo di dosso 17° - angolo d’uscita 29°. Stupisce al primo sguardo la leva del cambio di tipo joystick. Ma poi si rivela precisa e divertente.

L’evoluzione del progetto KUV100, ovvero il KUV100, beneficia di interventi sostanziali sia nell’estetica che all’interno dell’abitacolo. I tecnici indiani sono intervenuti in quattro aeree, evolvendo il design, la tecnologia, le prestazioni, enfatizzando la convenienza.

Per quanto riguarda il design, la versione K8 ha nuovi gruppi ottici anteriori a led multifunzione con faro a doppia parabola, mentre dettagli cromati ora sottolineano i fari fendinebbia integrati nella mascherina. Nuovo anche il gruppo ottico posteriore bi-faro sportivo.

Mahindra ha voluto differenziare in maniera più marcata l’allestimento della versione K8 e della K6+. Di conseguenza ha deciso di offrire una serie di contenuti aggiuntivi soprattutto per la K8, mentre la K6+ è configurata con un occhio attento a offrire un prezzo d’attacco molto concorrenziale. Due gli allestimenti, K6 e K8. Il look della versione K8 cambia radicalmente grazie ai nuovi cerchi neri diamantati. La versione K8 a livello estetico si distingue dalla K6 anche per particolari

come la fascia dei fari anteriori avvolgente, i passaruota pronunciati, le protezioni laterali sottoporta. La K6 mantiene invece i cerchi in acciaio con copricerchi e le frecce laterali.

Nell’abitacolo, la K8 ha i pannelli porte con rivestimenti in tessuto, una nuova consolle nera con inserti black piano, il climatizzatore semi-automatico e il nuovo display da 7” touch screen con infotainment, navigatore e connettività Bluetooth.

Il sistema d’apertura porte sulla K8 è keyless con avviamento a pulsante e dispone di un vano portaoggetti climatizzato nel cruscotto.

Il KUV100 2019 monta nuovi supporti motore per dare maggior silenziosità e ridurre le vibrazioni. Il propulsore 3 cilindra beneficia di 5 cavalli in più, e mantiene la sua ottima coppia costante a partire da 3.500 g/m fino a 4.800.

In tema di sicurezza, l’auto ha una struttura a scocca portante con pannelli in acciaio ad alta resistenza e zone a deformazione controllata. Il KUV100 viene venduto con una garanzia di 3 anni o 100.000 km e 3 anni di assistenza stradale. Il prezzo di lancio è di 9.990 euro.

Per chi vuole spazio a volontà e possibilità di muoversi liberamente anche su sterrati ecco il nuovo XUV500. Le modifiche apportate da Mahindra alla terza generazione iniziano dall’ottimizzazione del motore: ora i 140 cavalli di potenza del motore 2.2 litri turbodiesel e la coppia di 330 Nm, ti fanno sentire sicuro e determinato in ogni situazione.

Dal punto di vista estetico il nuovo XUV500 mantiene netto il family feeling con la gamma attuale Mahindra. I nuovi gruppi ottici anteriori a doppia parabola, con profili dei proiettori cromati e luci diurne a LED multifunzione. I fendinebbia conservano lo stesso disegno personale della versione precedente, ma sono ora incorniciati da un inserto nero, con un raccordo cromato (satinato nella versione W6) che li collega agli indicatori di direzione. Nero è il colore dominante della nuova calandra, alla base si nota un robusto parasassi color alluminio. Lungo le fiancate, le versioni W8 e W10 sfoggiano una modanatura cromata sottoporta.

Le novità al posteriore riguardano il nuovo portellone e i nuovi gruppi ottici sdoppiati. Sono nuovi anche lo spoiler posteriore aerodinamico e i deflettori laterali che raccordano il terzo finestrino con la coda, abbattendo i fruscii aerodinamici. XUV500 è disponibile anche con la trazione integrale. I prezzi di lancio, a seconda degli allestimenti, partono da 19.990 (due ruote motrici) e arrivano 26.440 euro nella versione top di gamma con tante dotazioni di sicurezza e quattro ruote motrici.