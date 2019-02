Mercedes Classe E 4Matic All Terrain, l’anima avventurosa della Stella

MILANO - É grossa e imponente. Altissima da terra su quelle ruote over-size che sembrano opera di un «tuner» specializzato nella personalizzazione esagerata che trasforma i pur grandi Suv americani in autentici mostri della strada. Si chiama Classe E All Terrain 4x42, un nome che sembra un’equazione per definire un’auto che non esiste, almeno come prodotto reale. Si tratta infatti di un pezzo unico Mercedes realizzato per ipotizzare una nuova dimensione dell’off-road con un veicolo capace di andare là dove non osano neppure i più estremi e agguerriti fuoristrada moderni giocando la carta di un’altezza libera da terra di ben 40 cm. In effetti, si tratta di un sogno, quello coltivato da Jürgen Eberle, progettista della Stella con la passione per l’off-road, il quale voleva far convivere la tecnologia degli assali a portale della G400 4x42 con le sospensioni multilink di una sofisticata vettura di serie come la Classe E.

Un sogno che Eberle ha realizzato con il benestare dell’azienda e l’aiuto dei colleghi, mostrato a Milano come elemento d’attrazione in un evento in realtà dedicato alla vera anima “avventurosa” della Mercedes Classe E. Realizzata sulla base della station wagon, la Classe E 4Matic All Terrain rappresenta un riuscito connubio tra il look e la versatilità di un Suv e la praticità e l’abitabilità di una wagon. La capacità di affrontare situazioni e fondi stradali che metterebbero in difficoltà una vettura normale è garantita dalla sofisticata trazione integrale 4Matic e dall’assetto rialzato connesso con le tecnologiche sospensioni pneumatiche Air Body Control capaci di rialzare la vettura – che già supera di 29 mm la “gemella” convenzionale – di ulteriori 20 mm quando si seleziona la modalità di marcia “All-terrain”, specifica per questo modello, e la velocità è inferiore ai 35 km orari.

Tramite l’apposito tasto sulla consolle centrale si può comunque ottenere dalle sospensioni l’escursione massima di 35 mm. La gamma comprende due versioni turbodiesel, la E 220d 4Matic con il quattro cilindri da 190 cv e la E 400d con il 6 cilindri da 340 cv che è il più potente propulsore a gasolio mai adottato da una Mercedes di serie, e il listino parte rispettivamente da 61.300 e da 72.750 euro. Realizzata sulla base dell’allestimento Avantgarde, può essere ordinata anche nei livelli Exclusive e Designo.