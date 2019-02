Nuova Clio, arriva la 5^ generazione della best seller di Renault: sarà anche ibrida

GINEVRA – Clio che vende non si cambia. O, meglio, si modifica con garbo. La quinta generazione della best seller di Renault (15 milioni di esemplari commercializzati dal 1990 ad oggi: in Italia è da anni l'auto straniera più venduta) debutta al Salone di Ginevra sulla nuova piattaforma dell'Alleanza sviluppata per le compatte, la Cmf-B, ma nel design resta fedele al modello uscente. E con ragione, visto l'apprezzamento ottenuto dai clienti.



La nuova Renault Clio “perde” 14 millimetri in lunghezza e scende a meno di 4,05 metri, ma, spiega il costruttore, cresce in abitabilità. Il bagagliaio, ad esempio, ha una capacità di 391 litri (prima erano 300) ai quali si sommano i 26 dei vani portaoggetti. Soprattutto, poi, guadagna in sportività. Non soltanto per via delle linee più scolpite, in particolare del cofano, della calandra più grande, della griglia più “espressiva”, del nuovo design del paraurti e delle ruote da 17 pollici. Ma per via dell'assetto: la carrozzeria è stata ribassata fino a 3 centimetri.

La nuova generazione è un omaggio, non solo simbolico, ai modelli precedenti: come sulla prima Clio, trasferisce tecnologie impiegate sui modelli di classe superiore, come la II assicura grande abitabilità e comfort, come la III trasmette inediti livelli di qualità percepita e della IV riprende le linee incisive. La Clio sarà altamente personalizzabile anche attraverso elementi della console centrale, i pannelli ed i braccioli delle portiere oltre che con ambienti interni ed altri dettagli.

La compatta della Losanga sarà il primo modello a disporre della nuova tecnologia ibrida E-Tech messa a punto internamente. Entro il 2022 Renault lancerà altri 11 veicoli elettrificati. La Clio è stata scelta anche come modello «pioniere nella democratizzazione dei dispositivi di assistenza che portano alla guida autonoma su una city car». La compatta sarà a listino anche come Renault Sport Rs Line e con la firma Initiale Paris. La nuova Clio è equipaggiata con lo Smart Cockpit orientato verso il conducente e con gli schermi più ampi della categoria. Il display multimediale da 9,3'' è il più grande mai realizzato dalla Losanga. Al posto degli strumenti analogici, la best seller transalpina dispone di uno schermo Tft tra i 7 ed i 10 pollici. Quest'ultima integra la visualizzazione del navigatore GPS.