Q8, ecco il Suv-Coupé hi-tech di Audi: stile, qualità e contenuti al top della categoria

INGOLSTADT - Grandi manovre in casa Audi per preparare l’arrivo della Q8, maxi Suv che andrà a collocarsi nella parte alta della gamma di Ingolstadt, proponendosi come sport utility di lusso, in grado di rappresentare un’alternativa alla berlinona A8, di offrire qualcosa in più della Q7 e, soprattutto, di contribuire a rafforzare ulteriormente il ruolo dei Suv nel proprio business (al momento rappresentano il 43% delle vendite del marchio dei quattro anelli).



La nuova Audi Q8 non si distinguerà dalla Q7 per le dimensioni (sarà addirittura più piccola) ma per la capacità di mettere insieme l’eleganza e la sportività di un coupé a cinque porte e la versatilità di un grande veicolo sport utility. Il lancio commerciale avrà inizio dopo l’estate, ma l’auto è stata definita in tutti i dettagli e siamo in grado di anticiparne i principali contenuti.

Lunga 4,99 metri (contro gli oltre 5 della Q7) e larga 2 (contro 1,97) la nuova Q8 è alta appena 1,71 metri (contro 1,74) e ciò le conferisce un aspetto sportivo, che tuttavia non collide con le caratteristiche peculiari di un Suv (l’altezza da terra può raggiungere i 254 mm e la trazione integrale Q4 consentirà di affrontare i percorsi più impervi) e con la generosità degli spazi interni. La piattaforma modulare MlbEVO è la stessa già utilizzata dal Gruppo Volkswagen per Porsche Cayenne e Lamborghini Urus; in questo caso, però, il progetto non prevedeva la ricerca di prestazioni estreme, ma il miglior compromesso tra sportività, praticità e comfort.

Caratteristiche che si annunciano al top, vista la misura del passo (tre metri) e la regolazione longitudinale del divano posteriore. Un particolare, quest’ultimo, che consente al vano bagagli di raggiungere i 605 litri di capacità, ampliabili fino a 1.755 abbattendo gli schienali. Dettagli che indicano l’attenzione posta dalla Casa nel salvaguardare le qualità peculiari di un Suv, pur nel contesto di una personalità sportiva.



A sottolineare la ricerca di una certa aggressività, ci pensano il nuovo “volto” del frontale, caratterizzato dall’imponente single frame ottagonale, con sei lamelle cromate verticali che rafforzano l’imponenza della calandra. Gli sbalzi corti, un vistoso spoiler e grandi prese d’aria fanno il resto, mentre i proiettori a Led impreziosiscono il tutto, regalando un “valore aggiunto” anche in termini di hi-tech. Nella ricerca dell’immagine sportiva, invece, ciò che spicca maggiormente è la linea arcuata, con l’andamento del tetto in stile coupé, le portiere prive di cornici e lo spoiler aerodinamico nella parte finale del tetto. A completare il tutto, la linea di cintura snellita da sapienti nervature e i grandi passaruota che accolgono cerchi in lega fino a 22 pollici.

Gli stessi designer della casa hanno rivelato di essersi ispirati, per lo stile, alla Ur-quattro, nota per le imprese sportive nei rally. Quanto alla struttura, vale la pena ricordare che anche in questo caso, come su tutte le Audi, abbonda l’impiego dell’alluminio per carrozzeria e componenti della meccanica. L’obiettivo è contenere il peso, che tuttavia rimane ragguardevole (2.145 kg). Discreto il Cx (0,34).

La casa di Ingolstadt ha tenuto a far sapere sin da ora che “verranno privilegiate potenza ed efficienza” e ha anticipato che la motorizzazione base sarà costituita dal 3.0 litri turbodiesel MHEV. Ciò vuol dire che verrà utilizzata la tecnologia mild-hybrid, che integra una batteria agli ioni di litio e un alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) in una rete di bordo principale a 48 Volt. In fase di decelerazione l’RSG può recuperare sino a 12 kW di potenza e grazie alla tecnologia MHEV sarà possibile avanzare a lungo per inerzia, a motore spento, mentre il sistema start/stop sarà attivo sin da 22 km/h. “In tal modo – viene spiegato - sarà possibile abbassare i consumi fino a 0,7 litri/100 km”.

Al lancio la vettura sarà dunque disponibile con il V6 3.0 TDI (Q8 50 TDI) da 286 cv e 600 Nm di coppia, motore che consentirà una velocità massima (ove consentito) di 232 km/h, con passaggio in accelerazione da 0 a 100 in 6,3 secondi. Dal 2019 dovrebbero arrivare poi il più tranquillo 3.0 litri turbodiesel da 231 CV (Q8 45 TDI) e il potente V6 a benzina 3.0 TFSI da 340 CV (Q8 55 TFSI). Non è certo, però, che quest’ultimo venga commercializzato anche in Italia. E’ invece certo che tutte le motorizzazioni prevedono l’accoppiamento con il cambio automatico a otto rapporti con convertitore di coppia.

In linea con le motorizzazioni di ultima generazione sarà anche la meccanica, assistita da massicce dosi di tecnologia d’avanguardia, in grado di migliorare l’efficienza e la sicurezza attiva. Tra le tante chicche previste a bordo della nuova Q8 ci saranno, ad esempio, il servosterzo progressivo, le quattro ruote sterzanti e gli ammortizzatori regolabili, e non mancherà la possibilità di adottare sospensioni pneumatiche con taratura dell’assetto variabile.

Come tradizione Audi, l’abitacolo della nuova Q8 esalterà una volta di più la perfetta integrazione tra funzionalità e qualità, privilegiando ergonomia ed efficienza, ma senza trascurare dettagli significativi come i sedili muniti delle funzioni ventilazione e massaggio, o come il climatizzatore a quattro zone e il pacchetto Air Quality con diffusore di fragranze e ionizzatore.

Ciò detto, gli elementi centrali dell’abitacolo della nuova Q8 saranno il grande tunnel centrale e il display superiore MMI touch response, con due display da 10,1 e 8,6 pollici, il primo abilitato a gestire le funzioni d’infotainment e la navigazione, l’altro utilizzabile per gestire climatizzazione, funzioni comfort e l’immissione di testi. Spariti i pulsanti, abbondano i comandi vocali, con le principali informazioni di guida visualizzabili sul cruscotto digitale da 12,3 pollici. Grazie a una funzione che riconosce le espressioni di uso comune sarà possibile formulare le proprie istruzioni liberamente. “Il sistema – informa la Casa – comprende anche una frase come “ho fame”, proponendo i ristoranti nelle vicinanze”.

L’head-up display integra gli apparati proiettando le principali informazioni sul parabrezza, compresa la mappa dettagliata degli incroci per la navigazione. In materia di sistemi di assistenza alla guida, del resto, non manca niente: che si debba parcheggiare, muoversi in città o affrontare lunghe distanze, la nuova Q8 sarà in grado di supportare il guidatore in tutte le situazioni. In questa ottica abbondano telecamere perimetrali, sistemi di controllo di avvicinamento al cordolo dei marciapiedi, verifica automatica della velocità, della distanza dal veicolo che precede, dell’angolo cieco, frenata automatica d’emergenza.

Sulla guida autonoma su strada e autostrada, ovvero sulle capacità di viaggiare staccando le mani dal volante (ampiamente sperimentata sulla A8, ma non ancora utilizzabile), per ora non sono state fornite anticipazioni. E’ comunque certo che a bordo della Q8 ci saranno 5 sensori radar, 5 telecamere, 12 sensori a ultrasuoni e uno scanner laser. E un ulteriore plus sarà costituito, in un secondo momento, dal Remote Parkpilot, sistema in grado parcheggiare il Suv automaticamente nelle aree di sosta e di eseguire le operazioni d’uscita.

Prima della manovra, il conducente potrà scendere dall’auto e attivare la procedura mediante l’app myAudi sul proprio smartphone. Una logica di funzionamento analoga è prevista per il Remote Garage Pilot, altro dispositivo che grazie allo scanner laser sarà in grado di avvicinare la vettura alle pareti e agli ostacoli tipici dei garage (come una bicicletta). Sarà possibile, inoltre, sbloccare e bloccare la vettura, nonché avviare il motore da remoto, utilizzando uno smartphone Android. Secondo le anticipazioni della Casa, a bordo di Audi Q8 «sarà di livello superiore anche la telefonia, sia per le modalità d’impiego sia per l’eccezionale qualità del suono e della connessione».