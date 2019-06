Superb, l’ammiraglia di Skoda si rinnova e con la Scout trova anche l’anima crossover

BRATISLAVA - Ammiraglia in ogni senso. L’aggiornata Skoda Superb proietta la casa della Freccia Alata in una nuova dimensione. Quella della svolta “green” condivisa con il gruppo di cui fa parte. Con il facelift della terza generazione debutta la propulsione ibrida plug-in: per il costruttore della Repubblica Ceca si tratta di una “prima volta”. Questa declinazione per i lunghi viaggi (850 km di autonomia totale nel ciclo Wltp, di cui 55 a zero emissioni) debutterà sul mercato con la sigla iV, quella che indica i modelli elettrificati. La commercializzazione comincerà l’anno prossimo, esattamente come per la Citigo iV, che sarà invece la prima auto di serie a zero emissioni di Skoda. Un’altra delle grandi novità della Superb, che nelle sue rivisitate versioni equipaggiate con motori endotermici andrà in vendita già entro l’anno, è l’allestimento Scout.

Cioè la declinazione “offroad oriented” già offerta su altri modelli (Kodiaq, Karoq e Octavia, risultata l’auto più venduta del 2018) e finora mai inserita nel listino dell’ammiraglia. Con la Superb, Skoda rende disponibile per la prima volta su un modello di serie i gruppi ottici full Led Matrix e propone anche sistemi di assistenza alla guida più avanzati. Tipo il cruise control adattativo con funzione predittiva. L’alto gradimento per le linee della Superb ha consentito di limitare l’intervento dei designer che si è limitato sostanzialmente alla nuova calandra del radiatore, al listello posteriore cromato inserito tra i fari ed all’inedito paraurti davanti che modifica leggermente la lunghezza. Che adesso raggiunge i 4,869 metri come berlina ed i 4,862 come familiare, vale a dire 8 e 6 mm più di prima. La capacità del bagagliaio resta invidiabile: 625 e 660 litri con i sedili in posizione standard. Con l’elettrificazione, le varianti iV perdono in capienza e scivolano a 485 e 510 litri.

Il sistema plug-in è identico a quello della sorella tedesca Passat ed è basato sul turbo benzina da 1.4 litri da 156 cavalli abbinato ad un’unità elettrica da 116 per una potenza complessiva di 218. La batteria agli ioni di litio ha 13 kWh e, grazie alla presa nascosta nella calandra del radiatore, si può ricaricare in tre ore e mezzo. L’energia può naturalmente venire parzialmente rigenerata anche in movimento. Questo modello sarà a listino anche negli allestimenti più prestigiosi, Sportline e L&K. Circa i prezzi non esistono ancora indiscrezioni. La Scout è la versione multifunzione a trazione integrale della Superb Wagon caratterizzata dai cerchi da 18’’, da 15 mm di altezza in più dal suolo e dalle classiche protezioni paracolpi “rough roads” per il motore e per il sottoscocca che la identificano come un veicolo adatto anche al fuoristrada. Esiste anche una specifica modalità di guida offroad del sistema Driving Mode select.

La regolazione adattativa dell’assetto è solo a richiesta. I motori disponibili per questo allestimento sono turbo da 2.0 litri con cambio automatico Dsg a 7 marce, stop&start e filtro antiparticolato, entrambi Euro 6d-Temp: il diesel da 190 cavalli e 400 Nm di coppia con catalizzatore Scr ad inizione di AdBlue ed il benzina da 272 cavalli e 350 Nm di coppia. Queste unità rappresentano il top di gamma e sono offerte anche sugli altri allestimenti. Che sono tuttavia a listino anche con unità più piccole e cambio manuale a sei marce. Quelle a benzina sono i Tsi da 1.5 litri da 150 cavalli e 2.0 litri da 190, mentre quelle a gasolio sono i Tdi da 1.6 litri da 120 cavalli e da 2.0 litri da 150.