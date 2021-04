Vinfast, arriva primo Suv elettrico disegnato da Pininfarina. Modello esclusivo, solo 500 unità per il mercato vietnamita

TORINO - La casa automobilistica vietnamita VinFast lancia il primo suv elettrico disegnato da Pininfarina. L’obiettivo è l’esportazione nel mercato statunitense entro il 2021. VinFast President è prodotta in quantità limitate: 500 unità esclusivamente per il mercato vietnamita. Con un motore V8 da 6,2 litri, una velocità massima di quasi 300 km/h ed esclusivi dettagli di lusso, al momento è uno dei suv più potenti al mondo. Il prezzo è di circa 164.000 dollari per i primi 100 clienti e 198.000 dollari per quelli successivi.

VinFast President rappresenta un ulteriore passo nella cooperazione tra VinFast e Pininfarina. La design house italiana ha già sviluppato il design esterno e interno della berlina Lux A2.0 e del Suv Lux SA2.0 e ha prodotto nell’atelier di Cambiano, Torino, le due showcar che VinFast ha svelato al Salone dell’ Auto di Parigi del 2018. Pininfarina ha definito per VinFast un’identità di marca riconoscibile e ha sviluppato uno specifico linguaggio di design, come l’esclusivo logo V sulla calandra, che fa riferimento al Vietnam, oltre che ai marchi Vingroup e VinFast.