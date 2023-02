​Volkswagen, test finali sul ghiaccio per la nuova Touareg. Versione aggiornata e camuffata al Circolo Polare Artico

Gli ultimi test su strada portano la futura nuova Volkswagen Touareg fino al Circolo Polare Artico. Quest’anno, infatti, la casa tedesca svelerà uno dei suoi modelli di maggior successo con un veste rinnovata nella parte posteriore e anteriore del Suv, oltre ad un telaio ulteriormente sviluppato. La nuova Touareg camuffata sta ancora completando i suoi ultimi chilometri di prova nella Lapponia svedese e le immagini diffuse del prototipo mascherato forniscono già un’anteprima dei primi dettagli tecnici. Nella parte anteriore è possibile vedere i fari Iq.Light matrix HD di nuova concezione e gli elementi di una nuova striscia luminosa a Led integrata tra loro. Queste novità si traducono in un grande numero di punti di luce estremamente luminosi, generati da un totale di 38.400 micro Led che garantiscono molta più luminosità sulla strada, senza abbagliare il traffico in arrivo. 19.200 micro Led sono distribuiti su ciascun faro del veicolo.

Il sistema a matrice proietta un tappeto di luce interattivo sulla strada percorsa dal Suv. La nuova Touareg è anche il primo modello Volkswagen ad avere un logo illuminato sulla parte posteriore. Da gennaio 2023, il badge Volkswagen illuminato di rosso è legale anche in Europa. In precedenza ciò era consentito solo in mercati come la Cina o gli Stati Uniti. Volkswagen ha anche ulteriormente sviluppato il telaio della Touareg a trazione integrale permanente.

Tra le altre cose, viene ora utilizzato un sensore di carico sul tetto, che è collegato in rete con l’elettronica del telaio. Il vantaggio è una maggiore agilità quando il tetto non è carico. Se invece è installato un box da tetto, il sensore lo riconosce e trasmette queste informazioni ai sistemi di assistenza come l’Esc. Ciò aumenta la stabilità di guida della Touareg in ogni condizione. Anche il telaio standard a molle in acciaio e quello opzionale con sospensioni pneumatiche a due camere sono stati dotati di una nuova configurazione per ottenere un’ampiezza ancora maggiore tra il massimo comfort e le prestazioni ottimali.

All’interno la Touareg di nuova generazione sarà equipaggiata con l’Innovision Cockpit, un touchscreen centrale, il volante multifunzione ed elementi analogici come il controllo del volume nella console centrale. L’Innovision Cockpit della nuova Touareg offre, tra le altre cose, una navigazione precisa sulla corsia e dati cartografici ad alta risoluzione.