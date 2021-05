Mille Miglia 2021, sbarcherà a Roma il 17 giugno. Al passaggio nella Capitale episodi che hanno fatto la storia

Giovedì 17 giugno all’ora di cena arriverà a Roma la carovana della 39ma edizione della 1000 Miglia Storica, la moderna interpretazione della celeberrima corsa bresciana. Come sempre , l’unica eccezione fu nel 1940, Roma è il giro dei boa della cavalcata di 1800 km disputata per la prima volta nel 1927. Nell’anteguerra il passaggio si svolgeva a Ponte Milvio, con i concorrenti che arrivavano dalla Flaminia e risalivano dalla Cassia praticamente davanti alla Chiesa Gran Madre di Dio.

Negli anni cinquanta ci si è spostati in viale Tor di Quinto. Al passaggio nella Capitale sono legati tanti episodi che hanno fatto la cronaca di allora e la storia di oggi. Come l’ultimo disperato transito di Tazio Nuvolari nel 1948 con l’auto a pezzi, intervistato da Mario Ferretti il radiocronista famoso per “un uomo solo al comando” riferito a Fausto Coppi o la trepida attesa di Ingrid Bergman dell’arrivo di Roberto Rossellini. Il regista di “Roma Città Aperta”era un grande appassionato di corse. Nipote di Maria Antonietta Avanzo, la Baronessa Volante degli anni venti, aveva appreso dalla zia tutti segreti della guida nelle corse, Rossellini è stato un cliente speciale di Enzo Ferrari, dal quale ha acquistato numerose vetture. Ha disputato la 1000 Miglia del 1953 con una 250 MM. La leggenda metropolitana riporta che il regista si sia fermato una volta tagliato il traguardo romano per la felicità della moglie. Il bollettino ufficiale recita invece DNF (dont finish) dopo 7 ore 28’26”, che non corrispondere, per eccesso al transito a Roma, per un guasto al differenziale. Chissà…comunque un bel film!

Tornando a oggi, l’evento del 17 giugno ha avuto un’anteprima degna. l’Automobile Club Roma ha infatti presentato il passaggio a Roma della “Mille Miglia” 2021, 39° rievocazione della storica gara, che si svolgerà la sera del 17 giugno nella ormai tradizionale scenografia di via Veneto. La presentazione si è svolta presso il Museo Storico della Motorizzazione Militare della Cecchignola a Roma, alla presenza del Generale Roberto Nardone – Comandante dei Servizi Logistici dell’Esercito e del Ten. Colonnello Cosimo Luisi – Direttore del Museo, nella cornice ideale, quella del Museo, che custodisce mezzi militari di straordinario prestigio.

Nell’occasione sono state presentate le autovetture dell’Esercito che parteciperanno alla Mille Miglia, tra cui l’Alfa Romeo 6C – 1750 Gran Sport Zagato del 1929. “Roma, come dalla prima edizione, sarà la tappa centrale ed immancabile della Mille Miglia – ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma – e costituirà la cornice più spettacolare al corteo dei veicoli. L’Automobile Club Roma svolgerà un ruolo attivo nell’organizzazione del “passaggio” delle auto nella Capitale, mettendo a disposizione capacità organizzative, risorse e ufficiali di gara, che assisteranno le vetture nella tradizionale passerella di via Veneto e, il mattino successivo, accompagneranno la ripartenza alla volta di Brescia”. “Proprio nel momento in cui il Paese ha l’esigenza di ripartire e rilanciare l’economia – ha proseguito Giuseppina Fusco – la Mille Miglia, questo museo itinerante darà il necessario risalto ai meravigliosi luoghi storici, ai siti di rilievo architettonico, artistico e culturale, ai paesaggi di straordinaria bellezza promuovendo l’eccellenza italiana nel mondo e richiamando l’interesse del turismo internazionale.

L’edizione 2021 della Mille Miglia sarà accompagnata dal tema “Crossing the future”, che arricchisce l’edizione e che incarna la doppia anima della Mille Miglia, congiungendo da una parte la tradizione e dall’altra l’innovazione e la sperimentazione. “La partecipazione alla competizione accanto alle auto d’epoca di automobili elettriche – ha concluso Giuseppina Fusco – intende richiamare l’attenzione sui temi, di particolare attualità a livello nazionale e mondiale, della mobilità sostenibile, obiettivo che vede l’ACI e l’Automobile Club Roma profondamente impegnati per un futuro ecologico nei trasporti”.