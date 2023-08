Volkswagen California in anteprima mondiale al Caravan Düsseldorf, il concept con una porta laterale scorrevole in più

DÜSSELDORF – Le “stelle” dello stand Volkswagen a Caravan Düsseldorf, la più grande rassegna europea dedicata al turismo all'aria aperta (26 agosto – 3 settembre), sono due. Una è la realtà elettrica Id. Buzz con equipaggiamento da campeggio Ququq (Il Messaggero ne aveva già parlato un anno fa in occasione della prova su strada del Bulli a zero emissioni), l'altra è il concept che anticipa il futuro California sviluppato sulla base del Multivan a passo lungo lanciato nel 2021.

Il prototipo, molto vicino alla futura versione di serie che arriverà sul mercato nella seconda metà del prossimo anno, misura 5,17 metri di lunghezza e raccoglie l'eredità del California 6.1. Il nuovo camper Volkswagen è cresciuto anche in larghezza offrendo una maggiore abitabilità e garantendo la possibilità di sfruttare meglio gli spazi. Grazie a nuove soluzioni tecnologiche è anche più comodo, sicuro e flessibile, a cominciare dalla porta scorrevole laterale in più (adesso una per lato, una soluzione che consente a chi lo usa nei paesi con guida a destra di salire o scendere anche dal lato marciapiede). Il modello diventa così a tre zone, inclusa la cucina (spostata più indietro rispetto al passato) che può essere utilizzata anche dall'esterno.

Grazie alla piattaforma Mqb, l'architettura modulare del gruppo, il nuovo Volkswagen California potrà disporre anche dell'opzione ibrida ricaricabile, offrendo agli amanti della natura anche la possibilità di viaggiare a emissioni zero, almeno sulle brevi distanze. Inoltre, le batterie agli ioni di litio della variante plug-in forniscono anche l'alimentazione a 12 Volt. Il costruttore non ha peraltro ancora anticipato con quali motori verrà commercializzato: il concept sarà comunque fra i protagonisti della “Media Night” del gruppo Volkswagen all'imminente Iaa di Monaco di Baviera (5-10 settembre). Sviluppato della Divisione Veicoli Commerciali, il modello dispone dei più recenti sistemi di assistenza e infotainment, nonché della nuova generazione di attrezzature per camper.

Il prototipo del nuovo California monta una tenda da sole a bracci pieghevoli a sinistra e una vela ombreggiante a destra, che può venire aperta in pochi istanti. Sul concept, per la prima volta su questo modello, i sedili anteriori si possono regolare in altezza e possono ruotare di 180 gradi: finora i clienti potevano scegliere o una o l'altra opzione. Il camper è a quattro posti, con le altre due sedute singole (invece della “panca"), leggere e rimovibili, naturalmente con funzione letto. L'altra “zona notte” è ricavata nel tetto pop-up, che si controlla mediante un tablet verticale multifunzionale posizionato sull'armadio sul montante C. Il futuro modello dispone anche di una griglia compatta riposta nell'unità della cucina e di un frigorifero con cassetto accessibile dall'esterno.