Peugeot E-Expert, è elettrizzante la zampata del Leone. Il commerciale a batterie ha 136 cv e fino a 330 km di autonomia

MILANO - La zampata del Leone lasciare il segno nel settore del trasporto professionale: con la versione elettrica dell’Expert che va a completare il tris d’assi di cui fanno parte i “gemelli diversi” Citroën ë-Jumpy e Vivaro e marchiato Opel, la Peugeot punta a rafforzare una posizione già significativa nel settore delle consegne porta-a-porta.

Un comparto in forte espansione – evidenzia Giulio Marc d’Alberton, responsabile Comunicazione di Peugeot Italia – in seguito alla rivoluzione logistica indotta dalla pandemia che ha dilatato a dismisura, sulla spinta dei continui lockdown e del balletto dei colori, la domanda del recapito a domicilio. Un’attività che si svolge essenzialmente in ambito urbano, cioè proprio laddove una mobilità priva di emissioni zero assume una rilevanza particolare.

Proprio in un contesto di questo tipo, il centro di Milano, abbiamo potuto apprezzato le qualità del nuovo e-Expert, che si è rivelato comodo come un’auto, riccamente accessoriato, agile nel traffico e brillante quanto occorre soprattutto nelle frequenti ripartenze da fermo, grazie alla propulsione elettrica che mette immediatamente a disposizione l’intera coppia (260 Nm).

Motorizzazione a parte – il che non è poco – l’Expert “alla spina” condivide con i fratelli termici la capacità di carico, che ovviamente varia – da 4,4 a 6,6 m3 – in base alle dimensioni di un mezzo che viene declinato nelle taglie Compact (4,61 metri), Standard (4,96) e Long (5,31).

I 136 cv di potenza massima erogati dal motore elettrico spingono il furgone fino alla velocità di 130 km orari (dato poco significativo per il compito che gli è più congeniale), mentre più rilevante è la possibilità di scegliere tra due batterie, quella da 50 e quella da 75 kWh, che determinano la differenza in termini di autonomia, che secondo lo standard di prova Wltp è di 230 e 330 km rispettivamente.

Distanze più che sufficienti a coprire le percorrenze medie degli addetti alle consegne a domicilio, i quali oltretutto hanno la possibilità di ottimizzare la resa del veicolo sfruttando la versatilità garantita dai programmi di guida Eco, Normal e Power che mettono a disposizione altrettanti livelli di potenza (60, 80 o 100 kW), ai quali si aggiunge la funzione B che incrementa l’intensità di ricarica della batteria ogni volta che si solleva il piede dall’acceleratore.

A seconda della batteria in dotazione, la ricarica completa da una wall box trifase da 11 kW richiede dalle 5 alle 7,5 ore, mentre una colonnina di ricarica rapida da 100 kW consente di ripristinare l’80% della capacità in 30 o 45 minuti. L’Expert nell’inedita declinazione elettrica viene offerto nelle versioni Pro e Premium i prezzi partono da 32.155 e 33.555 euro Iva esclusa, come vuole la prassi per i veicoli professionali.