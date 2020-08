Il momento del camper: VW, il California ha fratellino su base Caddy

WOLFSBURG - La politica industriale del mondo automotive ha sempre adottato il principio che “nuovo è più grande”, linea seguita anche in altri settori, come quello degli RV (veicoli ricreazionali), ma Volkswagen ha preferito questa volta occuparsi anche del segmento degli ultracompatti, infatti il California – realizzato sulla meccanica del celeberrimo Bulli, ne sono stati realizzati migliaia, con l’aiuto dell’allestitore ufficiale dei veicoli VW, la Westfalia – ha ora un fratello più piccolo, allestito sulla meccanica del Caddy, lungo appena m. 4,30.

Camper puro senza essere spartano, il nuovo minicamper coniuga una grande agilità con la possibilità di essere ammesso in tutti i parcheggi riservati alle auto, ma anche con una abitabilità che ti aspetteresti solo in un veicolo di dimensioni maggiori. Realizzato dalla divisione Veicoli Commerciali di Volkswagen, monta i mobili del California ed è una rivisitazione completa del Caddy di 5a generazione, il Caddy Beach.

Per renderlo adeguato alle aspettative di abitabilità, inoltre, è stato realizzato un nuovo letto, lungo quasi due metri (e con le molle a disco impiegate anche nei letti del fratello maggiore, il California), ma alla base di questo nuovo allestimento c’è anche la possibilità di asportare buona parte di componenti e mobilia, per ottenere la massima flessibilità di utilizzo, senza trascurare l’aspetto romantico: grazie al tetto panoramico in vetro, infatti, si può dormire ammirando il cielo stellato dal tetto in vetro di 1,4 metri quadrati. Gli amanti del buio e della privacy possono oscurare, invece, tutte le finestre (e il tetto) per non svegliarsi all’alba….

Il fratello minore del California è il veicolo multiuso perfetto, insomma, per giovani famiglie, sportivi, per chi ha molti hobby o per le coppie di età più avanzata che hanno ancora voglia di vivere come i giovani. Nella zona posteriore sono alloggiati sedie e tavolino pieghevoli, che possono essere aperti dietro al “camperino”, mentre due pratici tasconi portaoggetti possono essere asportati e riempiti nella propria abitazione, come normali sacche da viaggio.

Progettare un nuovo veicolo per la vita en plein air, però non ha smorzato la ricerca di nuove tecnologie: il nuovo Caddy, infatti, adotta il sistema Travel Assist, che per la prima volta su un veicolo commerciale Volkswagen consente la guida assistita nell’intero range di velocità, affiancato dal Trailer Assist - già usato nelle gamme più grandi, Crafter e T - che semplifica molto le manovre di retromarcia con rimorchio, o il sistema di assistenza al cambio di corsia e all’uscita dal parcheggio.

Tutti nuovi e a 4 cilindri i motori Euro 6 disponibili al lancio, previsto per l’inizio di settembre, diesel di 75 o 122 cv, con filtro antiparticolato e due catalizzatori SCRa, oltre un doppio sistema di iniezione AdBlue che riduce significativamente le emissioni di ossido di azoto (NOx) rispetto al modello precedente. Il propulsore a benzina è un turbo da 116 cv e completa la gamma di questo veicolo compatto che dovrebbe essere messo in vendita a partire da 37.990 euro.