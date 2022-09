Mercedes, con Amazon e Rhenus il test dell’eActros LongHaul. Camion elettrico ha 500 km di autonomia e 30' per ricarica all’80%

STOCCARDA - Inizieranno il prossimo anno i test dell’eActros LongHaul, il camion elettrico a lunga percorrenza di Mercedes. Le prove si svolgeranno in collaborazione con Amazon e Rhenus, che lo utilizzeranno nelle proprie operazioni. L’azienda della logistica e quella della vendita online hanno firmato ciascuna una lettera di intenti con Mercedes-Benz Trucks. Il fornitore di servizi logistici Rhenus utilizzerà l’e-truck in molte aree di business diverse per poter acquisire la massima esperienza possibile.

A tal fine il veicolo sarà impegnato, tra le altre applicazioni, nel trasporto di container marittimi e con un rimorchio. I primi prototipi del camion elettrico sono già stati sottoposti a test intensivi. L’eActros LongHaul, quest’anno, sarà messo alla prova anche su strade pubbliche. La produzione di serie è prevista per il 2024. L’eActros LongHaul avrà un’autonomia di circa 500 km con una singola carica. Le batterie utilizzate dal truck sono a base di litio-ferro-fosfato (LFP). La caratteristica di questi accumulatori è la lunga durata. Gli accumulatori dell’eActros LongHaulper impiegheranno meno di 30 minuti per passare da un 20% all’80 di ricarica sfruttando le stazioni con una potenza di 1 MW.