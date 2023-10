Mercedes eCitan: il Van compatto della Stella diventa elettrico. Garantisce fino a 284 km di percorrenza

Comfort e sostenibilità, a dispetto del traffico urbano e dei tempi di consegna da rispettare quotidianamente. Il lavoro dei corrieri diventa più confortevole con Mercedes eCitan, versione elettrica del van compatto che si affianca ai fratelli maggiori eVito ed eSprinter. Il debutto su strada del Citan elettrico completa la proposta a zero emissioni della Stella nel settore dei veicoli commerciali, strategico almeno in vista del traguardo della piena sostenibilità dei trasporti. Rispetto alle versioni termiche, nessuna rinuncia in termini di spazio e capacità di carico nelle due varianti: furgone a pannello e Tourer, quest’ultima dedicata al trasporto di passeggeri. La prima viene proposta in due lunghezze: la più compatta da 4.498 mm e la versione lunga da 4.922 mm. Almeno nella fase iniziale, eCitan Tourer sarà disponibile solo in versione compatta.

Il carico utile è paragonabile a quello dei Citan endotermici: il furgone compatto tocca i 2,9 metri cubi e fino a 544 chili di peso, per il modello lungo 3,7 metri cubi e fino a 722 chili. Il motore elettrico che spinge l'eCitan eroga 90 kW/122 CV e 245 Nm di coppia massima. Viene alimentato da una batteria da 45 kWh, in grado di garantire fino a 284 km di percorrenza, ideali per soddisfare le esigenze di corrieri e navette nelle aree urbane. Utilizzando le infrastrutture di ricarica ultra-rapida, è possibile ripristinare dal 10 all’80% di energia in 38 minuti. La lista degli optional include il sistema di intrattenimento Mbux: una novità importante per la gamma Citan in generale, ma forse ancora di più per la variante a zero emissioni grazie alle funzioni dedicate alla gestione dei flussi di energia e di localizzazione dei punti di ricarica. Disponibili i protocolli Apple Car Play e Android Auto per replicare sullo schermo tutte le applicazioni del proprio dispositivo mobile. Anche nelle versioni d’accesso alla gamma sono disponibili i sistemi di sicurezza come l’assistente alla frenata d’emergenza, in aggiunta al Crosswind Assist. In presenza di forti raffiche di vento laterale, permette di mantenere la traiettoria frenando automaticamente le ruote della fiancata esposta al vento.

Sistemi che aggiungono sicurezza ad una guida fluida e silenziosa, in grado di rilanciare sul confort nonostante la base di partenza garantita dalle versioni termiche fosse già piuttosto elevata. Lo sterzo morbido aiuta nelle manovre, ma guadagna consistenza ad andatura più elevata per guadagnare precisione. Disponibile in due varianti di carrozzeria ed altrettanti allestimenti, eCitan arriverà nelle concessionarie italiane tra qualche settimana, con un listino che parte da 38.742 euro. Per eCitan tourer si parte invece da 40.299 euro.