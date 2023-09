Trafic Van E-Tech Electric: il nuovo veicolo commerciale di Renault che completa la famiglia EV

Renault Trafic Van E-Tech Electric è un veicolo commerciale elettrico di nuova generazione. Rappresenta il terzo furgone leggero più venduto in Europa, un modello che da oltre 40 anni è un’icona nel proprio settore, una variante, la E-Tech, che non scende a compromessi rispetto alla versione termica, offrendo un elevato livello di prestazioni e personalizzazione. Un van studiato per offrire un’elevata capacità di carico e una versatilità senza precedenti, il nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric è disponibile in due lunghezze (5,08 e 5,48 metri) e due altezze (1,967 e 2,498 metri) e offre due differenti volumi di carico da 5,8 m3 a 8,9 m3. La sua capacità di traino è di 920 kg per un carico utile di 1,1 tonnellate. Un veicolo commerciale elettrico in grado di accogliere oggetti lunghi fino a 4,15 metri (versione L2 allungata) e vani portaoggetti che hanno una capacità totale di 88 litri, il van Renault offre decine e decine di personalizzazioni, il suo cassetto Easylife è dotato di un’apertura pratica e scorrevole che consente di sfruttare la sua grande capacità (fino a 6,6 litri). Trafic Van E-Tech Electric può essere trasformato in un ufficio mobile, il sedile centrale è completamente ripiegatile e lo schienale una volta reclinato si trasforma in una pratica scrivania o tavolino, un accessorio questo che è diventato un must per gli operatori del settore.

Motore, batteria e autonomia - Un motore da 90 kW (122 cavalli) per una coppia massima di 245 Nm immediatamente disponibile, il Van elettrico Renault è dotato di un pacco batteria agli ioni di litio da 52 kW che gli consente di percorrere fino a 297 km nel ciclo WLTP. Le batterie sono coperte da una garanzia di 8 anni o 160.000 km, se la loro capacità scende al di sotto del 70% del valore nominale vengono sostituite gratuitamente. Un cuore elettrico a zero emissioni, un’elettronica che massimizza l’efficienza, la frenata idraulica classica è completata dal sistema ARBS (Adaptive Regenerative Brake System) per il recupero dell’energia in frenata, selezionando la modalità di guida ECO viene ridotta la potenza del veicolo per una gestione ottimale dell’autonomia. Di serie è presente: caricatore da 7 kW (AC), monofase, per un utilizzo domestico caricatore da 22 kW (AC) per la ricarica rapida sulle colonnine pubbliche, in meno di 25 minuti è possibile ricaricare fino a 50 km. A richiesta è disponibile un caricatore di bordo in corrente continua Dc da 50 kW. Via app MyRenault è possibile programmare la ricarica delle batteria e verificare il suo stato da remoto via smartphone ma anche programmare il preriscaldamento dell’abitacolo, calcolare le destinazioni raggiungibili con l’autonomia residua della batteria e ricercare dei punti di ricarica lungo il percorso. Il nuovo Trafic Van E-Tech Electric è prodotto in Francia nello stabilimento di Sandouville, gli ordini saranno aperti nel corso del 2024. Renault Trafic Van E-Tech Electric -

Prova su strada Un comfort inaspettato per un veicolo commerciale che offre la massima silenziosità di marcia a una praticità da record, su strada si apprezza il buon lavoro delle sospensioni con taratura morbida e il diametro di sterzata, perfetto in manovra e quando occorre svoltare in spazi ridotti. Il motore offre una discreta potenza e una coppia abbondante, i sedili hanno una imbottitura comoda e consentono molteplici regolazioni. Le portiere posteriori scorrevoli consentono di sfruttare al massimo la capacità di carico, buona la visibilità, gli ampi specchi retrovisori offrono al guidatore una visuale perfetta anche degli ingombri posteriori e laterali, la frenata rigenerativa ottimizza l’autonomia, i quasi 300 km dichiarati sono reali anzi, con una guida predittiva è ipotizzabile di superarli, perché in occasione della nostra prova su strada, complice anche l’aver selezionato come modalità di guida la ECO, il consumo energetico è stato inferiore al dato dichiarato. Un van elettrico che può ancora una volta aspirare alla leadership di mercato non resta che attendere la sua commercializzazione.