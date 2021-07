Creatività Seat: arriva MÓ, lo scooter a batterie. Per la ricarica bastano 5 ore con la presa domestica

VERONA - Da quattro a due ruote il passaggio è stato più rapido e immediato del previsto. Seat non abbandona di certo il settore auto, ma come ha già dimostrato in passato tutto ciò che concerne la mobilità rientra a pieno titolo nella sua sfera d’azione. Così dopo il monopattino elettrico è tempo dello scooter elettrico. Un veicolo che per specifiche e peculiarità è decisamente in linea con la casa spagnola. Uno dei pochi costruttori che possa vantare la base clienti più giovane in assoluto. Ecco perché concetti come mobilità e scooter elettrico sono ampiamente nelle corde degli avventori Seat. Si chiama Seat MÓ eScooter 125 il nuovo veicolo a due ruote della casa spagnola. Viene classificato come mezzo “125” essendo utilizzabile da chi ha conseguito la patente B oppure la A1.

Per quanto sia brandizzato secondo le specifiche Seat, deriva da uno scooter elettrico denominato Silence S01, realizzato e prodotto dall’americana Segway. Società con cui la casa spagnola aveva proprio collaborato al monopattino elettrico di cui sopra. Il dato che lascia basiti è quello relativo alla coppia. I 240 Nm sono disponibili istantaneamente, mentre il motore elettrico è calettato direttamente nella ruota posteriore. Il pacco batterie invece si trova al centro. E ha il grosso vantaggio di poter essere asportato quando si deve ricaricare. Le operazioni sono piuttosto semplici, grazie ad un tasto di sblocco inserito nel vano sotto sella. Alla fine si sfila come fosse un trolley, essendo dotato di una coppia di ruote che ne consentono la massima facilità di trasporto.

Con uno scatto da 0 a 50 km/h in appena 5,3 secondi, le ripartenze dal semaforo sono davvero fulminee. Scatto e ripresa sono decisamente due punti di forza dello scooter Seat. Scooter che, sulla falsariga del mondo automobilistico (sebbene non sia una novità in senso assoluto) mette a disposizione tre diverse modalità di guida: Eco, City e Sport. I tempi di ricarica? Circa 5 ore e non serve una colonnina. O meglio: la batteria del MÒ non supporta potenze di ricarica superiori a quelle di una presa domestica. In termini di costi di esercizio equivale ad un’euro a “pieno”. Quanto ad agilità, non è tra i più rapidi della categoria. Non è messa in discussione la stabilità, piuttosto la rapidità dei cambi di direzione. Il Seat MÓ eScooter è già in vendita in Italia a un prezzo di 6.750 euro, ma grazie agli incentivi statali è disponibile con uno sconto del 40% in caso di rottamazione (4.230 euro.) e con la possibilità di fruire di una formula finanziaria a 99 Euro al mese per 48 mesi senza dover versare nessun anticipo.