Audi AG, ok l'attività in Italia. Seitz: «Lamborghini va molto bene, Ducati non è in vendita»

ABU DHABI - Il Gruppo Audi è particolarmente soddisfatto dell'andamento delle sue controllate in Italia. In particolare della crescita del business di Automobili Lamborghini, di Italdesign e di Ducati, azienda per la quale non è assolutamente in vista una cessione. E' quanto ha detto Alexander Seitz, Chief Financial Officer e membro del board di Audi AG con responsabilità per il mercato cinese, durante un incontro ad Abu Dhabi a margine dei test della nuova e-Tron. «L'Italia non è solo uno dei migliori mercati per Audi. La gestione delle nostre attività nel vostro Paese è molto profittevole - ha detto Seitz -, con aumenti del fatturato, riduzione dei costi e miglioramento delle sinergie».

Al riguardo Seitz ha accennato alla produzione di Lamborghini Urus, per il quale viene utilizzata una piattaforma che offre importanti sinergie. «Lamborghini sta andando molto bene - ha detto Seitz, che dalla sua posizione di CFO ha una precisa visione dei risultati delle attività -, e altre sinergie arriveranno nei prossimi anni».

Il membro del board di Audi AG ha poi confermato che «non ci sono piani concreti di vendere Ducati». Seitz ha anche precisato che «Italdesign ha migliorato i risultati passando dal momento in cui lavorava solo per il Gruppo Volkswagen alla attuale situazione anche con clienti esterni di tutto il mondo, compresa la produzione in piccole serie. Ecco la ragione per cui sono molto competitivi».