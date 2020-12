Daimler cede a Ineos la fabbrica Smart di Hambach. Conservati 1.300 posti lavoro, prodotto Suv Grenadier

MILANO - Arriva la firma per la vendita da parte del gruppo Daimler del sito produttivo Delle Smart ad Hambach, nel dipartimento francese della Mosella. A comprare è stato, come da indiscrezioni, il gruppo britannico Ineos, con l’assicurazione che saranno “conservati” 1.300 posti di lavoro su 1.500. «Abbiamo trovato una soluzione duratura per Hambach che offre allo stabilimento una chiara prospettiva futura», ha spiegato Markus Schafer, direttore ricerca di Daimler. Grazie a questo accordo, il gruppo Ineos del miliardario Jim Ratcliffe - noto sostenitore della Brexit - produrrà la sua prima auto in Francia, spiegando che il sito della Smart rappresenta ‘un moderno impianto di produzione automobilistica con una forza lavoro di livello mondiale”. Il suv Grenadier entrerà in produzione alla fine del prossimo anno e, come parte dell’accordo, Ineos continuerà anche a produrre la Smart EQ fortwo e alcuni componenti Mercedes-Benz.