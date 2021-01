Ford annuncia fine produzione auto in Brasile. Entro l’anno chiuse le tre fabbriche, «perdite significative»

SAN PAOLO - La Ford ha annunciato la fine della produzione di auto in Brasile e la conseguente chiusura delle tre fabbriche presenti nel colosso sudamericano. L’azienda statunitense ha annunciato che la produzione sarà interrotta «entro l’anno» a causa «della pandemia di Covid-19 che ha ridotto le vendite, causando un anno di perdite significative». «La Ford è presente in America latina e in Brasile da oltre un secolo e sappiamo che queste sono decisioni molto difficili, ma necessarie, per la creazione di una politica produttiva sostenibile», ha detto Jim Farley, presidente e Ceo di Ford. La casa automobilistica ha precisato che la produzione di ricambi proseguirà ancora «per un periodo», per garantire lo stoccaggio necessario ai modelli prodotti in Brasile. L’azienda informa inoltre che continuerà ad importare in Brasile alcuni modelli, come avviene ora con il Suv Territory, prodotto in Cina.