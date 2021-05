Ford aumenta gli investimenti nell’elettrico a 30 miliardi. Il 40% delle sue vendite globali nel 2030 sarà a batterie

NEW YORK - Ford spinge sull’elettrico e aumenta i suoi investimenti per promuoverlo a 30 miliardi di dollari, ovvero il 36% in più di quanto inizialmente previsto. Lo annuncia Ford prevedendo che entro il 2030 il 40% delle sue vetture vendite a livello globale sarà elettrico. L’Ovale Blu accelera sull’auto del futuro, fissando l’obiettivo di avere il 40% dei suoi veicoli a motore esclusivamente elettrico entro il 2030. La seconda casa automobilistica statunitense ha annunciato che intende investire oltre 30 miliardi di dollari, contro i 22 miliardi inizialmente previsti, per il piano «Ford+», che prevede anche lo sviluppo di batterie di nuova generazione. Ford ha lanciato il suo crossover Mustang completamente elettrico, ha presentato l’F-150 in versione elettrica, già un successo in fase di prenotazione, e ha intenzione di lanciare la versione elettrica del Transit. «Questa è la nostra più grande opportunità di crescita e di creare valore dalla Model T di Henry Ford» ha commentato Jim Farley, amministratore delegato di Ford, in una nota. Nel premercato, il titolo guadagna quasi il 2%.