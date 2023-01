Ford Pro, per l’ottavo anno è il brand leader in Europa dei veicoli commerciali. Quota al 15% e aumento share in 11 paesi

Per l’ottavo anno consecutivo Ford Pro si è confermato il brand leader nel mercato europeo dei veicoli commerciali, mettendo a segno un nuovo record per il settore. Ford Pro, la divisione dedicata a veicoli commerciali e ai clienti business di Ford, ha infatti registrato una quota di mercato complessiva del 15,0%, la più alta di sempre, e ha aumentato la propria quota rispetto all’ anno precedente in undici Paesi differenti: Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Grecia, Irlanda, Portogallo, Romania, Svezia e Turchia. «Segnare un nuovo record, grazie agli otto anni consecutivi di leadership in Europa nel mercato dei veicoli commerciali - ha commentato Hans Schep, general manager Ford Pro Europa - dimostra quanto i nostri clienti si fidino dei furgoni e pick-up Ford per svolgere le loro attività. Con l’introduzione della nostra piattaforma unica di software, ricarica e servizi in tutta Europa, vogliamo che Ford Pro continui a essere il partner ideale per i nostri clienti, massimizzando la produttività del loro business».

A guidare questo successo è stato il Transit Custom, che anche l’anno scorso si è confermato il furgone da una tonnellata più venduto in Europa. Il Transit Custom è stato anche il veicolo più venduto in assoluto nel Regno Unito, Paese nel quale Ford è leader nel mercato dei veicoli commerciali da 57 anni consecutivi. Nell’ambito del lancio di nuovi prodotti e servizi, Ford Pro ha presentato nella primavera del 2022 la versione a zero emissioni del suo furgone, che da giugno dell’ anno scorso si è posizionato ogni mese in testa alle vendite del segmento dei van elettrici da due tonnellate.

Ford Pro ha inoltre presentato la sua piattaforma integrata di software, ricarica, assistenza e finanziamento, creata appositamente per massimizzare la produttività e la sostenibilità delle aziende europee di tutte le dimensioni. Il 2022 è stato anche l’ anno del reveal del nuovo Ranger, che ha rafforzato la sua leadership nel segmento di riferimento mettendo a segno, per l’ ottavo anno consecutivo, il primato tra i pick-up in Europa. In Italia, Ford conferma l’import leadership per l’ ottavo anno consecutivo nel mercato dei veicoli commerciali con un record di share del 15,6% e si mantiene al primo posto sia nel segmento dei furgoni da 1 tonnellata (sia trasporto merci sia trasporto persone) con il Custom, sia in quello dei pick-up con il Ranger.