Ford sceglie Valencia per produrre auto elettriche in Europa. In lizza c’era lo stabilimento tedesco di Saarlouis

VALENCIA - È Almussafes (Valencia), nell’est della Spagna, lo stabilimento scelto da Ford per produrre auto elettriche in Europa. Lo ha confermato il premier Pedro Sánchez. «È una scelta per l’industria e per il lavoro», ha scritto su Twitter. La scelta di Ford, spiega la stampa iberica, è avvenuta dopo una fase di valutazione di due candidature principali: oltre a quella spagnola, in lizza c’era quella dello stabilimento tedesco di Saarlouis. Nello stabilimento di Almussafes, lavorano attualmente all’incirca 6.000 persone, che da tempo convivevano con i dubbi sulla sopravvivenza futura della fabbrica, «È un grande sospiro di sollievo», è il commento del sindacato Ugt. In futuro, secondo quanto aveva anticipato Ford, sarà comunque possibile un ridimensionamento dello stabilimento. «Oggi hanno vinto i valenziani», ha affermato in conferenza stampa il presidente della regione in cui si trova Almussafes, Ximo Puig.