Lotus punta direttamente sull’Italia, sbarca nel 2023 a Milano. Sede Casa britannica da cui gestirà anche Spagna e Portogallo

MILANO - La presentazione italiana di Eletre, il primo hypersuv elettrico al mondo che unisce l’iconico Dna di Lotus con l’usabilità e il rispetto ambientale di un suv 100% elettrico, è stata l’occasione per annunciare un importante programma di ‘sbarcò del celebre brand britannico di auto sportive (dal 2017 parte del cinese Zhejiang Geely Holding Group) in Italia, con la localizzazione di un hub operativo a Milano da cui verranno gestiti il mercato nazionale, quello spagnolo e quello portoghese. «Una strategia che ha obiettivi molto ambiziosi - ha detto Giuseppe Mele, director brand & Pr Lotus Cars Europe - dato che Lotus si sta trasformando da azienda britannica focalizzata sulle auto sportive, a brand globale impegnato nella produzione di auto ad alte prestazioni». Ricordando che «il viaggio è iniziato nel 2018, guidato dalla nostra strategia di lungo termine che definirà cosa Lotus sarà nel 2028, cioè nell’anno in cui celebrerà l’80esimo anniversario» Mele ha spiegato che per l’avvio delle attività a Milano, previsto nel 2023, «sono in corso selezioni e assunzioni» e che la nuova struttura operativa «che prevede il passaggio dalle concessionarie agli agenti comporterà un sensibile rafforzamento delle attività commerciali e di assistenza nel Paese, compreso il rapporto e la fidelizzazione con i clienti e i collezionisti Lotus in Italia».

I piani di crescita in Europa sono guidati dalla sede europea di Amsterdam nei Paesi Bassi. e la sede italiana si aggiungerà nel corso del 2023 a quelle previste in diversi Paesi europei. «Prevediamo di iniziare proprio da Milano - ha detto Mele - anche con le nuove showroom, che permetteranno ai clienti, compresi i nuovi target lifestyle a cui puntiamo, di conoscere Eletre, ma anche agli altri modelli già in produzione come la sportiva Emira la rivoluzionarie hypercar elettrica Evija, oltre agli altri tre modelli che verranno lanciati nei prossimi quattro anni». ‘Nata in Gran Bretagna, cresciuta in tutto il mondò, Eletre è il nuovo modello con cui Lotus vuole ampliare il proprio target a livello globale e attrarre un pubblico completamente nuovo, fornendo un’alternativa convincente per chiunque desideri un’auto diversa dai tradizionali segmenti delle auto sportive. «Eletre ha rappresentato una rara opportunità creativa nel campo della progettazione di auto ad alte prestazioni - ha spiegato Peter Horbury, senior vice president Design Lotus Group - perché abbiamo avuto la possibilità di partire da un foglio bianco e di sviluppare un veicolo completamente nuovo, che porta il brand in una direzione completamente diversa. C’è stato un rapporto di lavoro molto stretto e grande collaborazione tra gli studi di progettazione Lotus di Warwickshire e Hethel.

Il risultato è un hypersuv diverso da quelli presenti sul mercato; il propulsore elettrico ha ispirato un design ‘cab-forward’ che riprende l’iconico layout a motore centrale delle auto sportive Lotus, creando un look e una posizione unici nel segmento suv. L’arrivo di Eletre segna l’inizio di una nuova era di suv elettrici puri». Ben Payne, managing director Lotus Tech Creative Centre, ha aggiunto: «Eletre è un veicolo completamente elettrico dalle prestazioni all’avanguardia che incarna emozione, intelligenza, prestigio e, come prima auto lifestyle del marchio, stabilisce lo standard per ciò che seguirà. Abbiamo preso l’iconico linguaggio di design delle auto sportive Lotus e lo abbiamo evoluto con successo in un hypersuv elegante ed esotico».