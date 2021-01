Tavares: «Con Fiat seguiremo modello Opel. Gruppo farà da scudo a siti italiani. L’impegno è non chiudere stabilimenti»

TORINO - «Pensiamo di poter fare con i nuovi modelli Fiat quello che abbiamo fatto in Germania con la nuova Opel Corsa. È la direzione che seguiremo». Lo ha detto Carlos Tavares, ad di Stellantis durante la conferenza stampa. Tavares ha aggiunto che Fiat, a differenza di Opel, non ha problemi di emissioni.«Stellantis è sempre aperta a cogliere e recepire opportunità» con partner tecnologici «a patto che siano accordi win-win e non si crei dipendenza tecnologica». Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, rispondendo a una domanda su un possibile accordo con Apple. «Abbiamo sempre dimostrato una certa apertura alle collaborazioni con partner tecnologici, ricordo quella con Waimo per la guida autonoma», ha aggiunto Tavares, sottolineando che si tratta di «una collaborazione proficua».«Il nostro impegno nella fusione è non chiudere nessuno stabilimento produttivo. Voglio ribadirlo».

«Le sinergie non metteranno a repentaglio i posti di lavoro, ma anzi agiscono come uno scudo e permettono di tutelarli», ha aggiunto. «Per l’Italia la buona notizia è che Stellantis farà da scudo, da protezione per alcuni stabilimenti, non rappresenta un rischio». Lo ha detto Carlos Tavares, durante la prima conferenza stampa di Stellantis. «Stellantis riporterà più efficienza grazie alle sinergie che renderanno i business plan più sostenibili per alcuni modelli su cui c’erano delle incertezze. Modelli che finora non erano ritenuti redditizi lo diventeranno, potremo decidere il da farsi», ha aggiunto. «L’accordo Brexit è positivo, in linea con i programmi d’investimento di Stellantis in Europa e nel Regno Unito. Faremo valutazioni sulle possibilità che ci sono». Lo ha detto Carlos Tavares, ad di Stellantis. «Aspettiamo di vedere cosa farà il governo britannico per tutelare l’industria dell’auto nazionale», ha aggiunto.