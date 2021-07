VW Group, il ceo Diess: «Nel 2030 metà delle nostre auto saranno elettriche». E alza target margine operativo al 2025

BERLINO - Nel 2025 Volkswagen sarà leader nel mercato dell’elettromobilità ed entro il 2030 il colosso di Wolfsburg vuole convertire la metà dell’offerta dei propri modelli in auto a batterie. È quello che ha spiegato oggi il ceo, Herbert Diess, presentando la strategia del gruppo a «New auto fino al 2030». Nel corso di questo decennio, l’impatto del motore a combustibile deve calare del 30%, in linea con gli obiettivi dell’accordo sul clima di Parigi. Diess ha anche spiegato che l’ auto «sarà autonoma» e che questo «riguarderà anche la circolazione privata», con un miglioramento delle condizioni della sicurezza: «il traffico virtuale sarà molto più sicuro di quello di oggi», ha detto. «E a bordo in un’ auto si potrà chiacchierare con gli amici e guardare la tv». Con la nuova strategia sull’elettrificazione, il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha alzato le stime sulla redditività al 2025. L’obiettivo per il 2025 del margine operativo è stato alzato dal 7-8% all’8-9%.

«Un mercato dei motori termici robusto finanzierà e accelererà la transizione verso le auto elettrichè e i margini dell’elettrico miglioreranno «con costi di produzione e delle batterie più bassi», ha indicato il gruppo tedesco in occasione della presentazione della nuova strategia al 2030. Con Europa e Cina, il nord america sarà l’obiettivo principale di Voskwagen per aumentare la propria quota di mercato. La Cina dovrebbe svolgere un ruolo cruciale per il successo della strategia New Auto; Volkswagen sta rapidamente implementando il portafoglio di prodotti elettrici e costruendo un nuovo centro di ricerca; già oggi circa mille ingegneri del software lavorano in Cina. Per quanto riguarda il mercato statunitense, «il piano di elettrificazione dell’amministrazione Biden offre un’opportunità unica, avendo già costruito un’infrastruttura di ricarica aperta e investito nella transizione verso l’elettrico a Chattanooga», afferma il ceo Herbert Diess. Volkswagen sta presentando una vasta gamma di veicoli elettrici a batteria su misura per il mercato Usa ed è quindi ben posizionata per partecipare alla futura crescita del mercato.