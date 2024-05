Dalla Scala a Villa d’Este: tornano i capolavori. Dal 24 al 26 maggio sul lago di Como l'esposizione di auto d'epoca più celebre d'Europa

Alla Scala, tempio milanese della musica, è stata presentata l’edizione 2024 del Concorso d’eleganza Villa d’Este che nel magico scenario dell’omonimo hotel e del suo splendido parco adagiato sulle rive del Lago di Como rinnoverà dal 24 al 26 maggio l’appuntamento – il più antico del mondo (la prima edizione è datata 1929) tra quelli che non hanno mai cambiato location – con l’esclusivo mondo delle auto d’epoca e dei rispettivi collezionisti. A illustrare l’evento, battezzato “The magic of mobility”, sono stati Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di Bmw Group Italia che nel 1999 ne ha patrocinato la rinascita, e il presidente del Concorso Helmut Käs, responsabile di Bmw Group Classic che dal 2005 si è fatto carico dell’organizzazione in collaborazione con il lussuoso hotel, il cui Ceo Davide Bertilaccio ha sottolineato il valore di un’alleanza ormai consolidata. Le 56 auto che si contenderanno i premi più ambiti – il “Best of show” assegnato dalla giuria tecnica e la Coppa d’Oro attribuita dal referendum tra il pubblico – sono suddivise in otto categorie, tra cui una celebrativa dei 120 anni di storia della Rolls Royce e una riservata alle vetture non restaurate. Tra queste, pezzi rarissimi come la Bugatti Type 35C Grand Prix del 1926 e l’Alfa Romeo 8C 2300 Spider Filoni del 1932.

Se i biglietti per l’appuntamento di sabato nel parco di Villa d’Este, riservato a collezionisti e intenditori, sono già ampiamente “sold out”, il pubblico potrà accedere agli eventi in programma nella vicina Villa Erba acquistando online i relativi tagliandi, che costano 5 euro nel caso del festival di sabato 25 battezzato “Wheels&Weisswürscht/Amici&Automobili”, raduno dei club che porteranno in riva al lago oltre 160 automobili. Il ricavato della giornata sarà devoluto all’asilo comunale di Cernobbio, un segno di riconoscenza del gruppo tedesco per il territorio che ogni anno accoglie l’evento. Più caro (29 euro) il pass per il “Public day” di domenica che, oltre alla parata delle vetture in concorso, consentirà di ammirare le Art Car decorate da artisti famosi e protagoniste della 24 Ore di Le Mans. Tra queste la più recente, la ventesima, è firmata dall’etiopica naturalizzata americana Julie Mehretu che ha fatto tappa e Cernobbio nella marcia di avvicinamento alla leggendaria competizione francese di metà giugno. A proposito di avvicinamenti, anche quest’anno il “Prelude tour” di giovedì 23 vedrà i partecipanti partire dalle sponde del Lago Maggiore per raggiungere quelle del Lario.