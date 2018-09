Jeep con Harley Davidson per l’European Bike Week dal 4 al 9 settembre sulle Alpi austriache

TORINO - La contaminazione tra mondo delle due e delle quattro ruote non è così scontata come potrebbe apparire. Sì, è vero, ci sono di mezzo ruote e motori, viaggi su strada e in fuoristrada, e la passione che fa da collante. Ma in verità motociclisti e automobilisti appartengono a mondi diversi, spesso più lontani di quanto si possa immaginare. Se però ci sono di mezzo due marchi come Harley Davidson e Jeep le cose cambiano. In questo caso i punti di contatto sono molti: a cominciare dallo spirito d’avventura, nel caso specifico sostenuto da un certo anticonformismo e dalla voglia matta di estraniarsi dalla banalità di certe consuetudini, come considerare la moto, o l’auto, un semplice mezzo di trasporto. Harley e Jeep sono infatti espressioni di stili di vita, di scelte radicali, sostenute da autenticità, libertà, senso di appartenenza.

E’ in questa ottica che dopo la conferma, l’anno scorso, del ruolo di Jeep come Key Partner e Official Sponsor dei principali eventi e raduni targati Harley-Davidson in Europa, Medio Oriente e Africa, anche nel 2018 il marchio controllato da FCA sarà per il quinto anno consecutivo partner e sponsor della European Bike Week, il più grande evento motociclistico del continente e il massimo raduno di appassionati Harley-Davidson.

L’edizione 2018 si svolge nella straordinaria cornice del Lago Faak, sulla Alpi austriache, dal 4 al 9 settembre, dove è in programma un’happening popolato da migliaia di proprietari e di fans dei due marchi americani. Aperto ai visitatori, l’evento offre l’occasione per vivere una settimana tra esibizioni musicali e grandi “abbuffate”, ma anche per vedere da vicino e provare, pure su percorsi off-road appositamente allestiti, gli ultimi modelli della gamma più forte (per crescita e diffusione) della galassia FCA.

Protagonista annunciata è la nuova Jeep Cherokee, Suv di medie dimensioni caratterizzato da un attento restyling, connettività avanzata, sicurezza e tecnologia all’avanguardia. Ma non solo: fanno parte del rombante parterre anche la nuova Jeep Wrangler, forse la più vicina, per spirito e carattere, alle moto Harley, e la Renegade Model Year 2019. A conferma di questa sinergia, le succitate Wrangler e Renegade sono state designate come apripista alla testa dell’imponente parata inaugurale delle celebrazioni per la European Bike Week.

Un ruolo non secondario è stato affidato a Mopar, il brand di FCA che si occupa dei prodotti e servizi post vendita. Gli interventi sono stati sviluppati per enfatizzare al massimo le caratteristiche off-road e lo stile di certi modelli: nel caso specifico è in bella mostra una Renegade personalizzata con ben 130 accessori!