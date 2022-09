Trattori e supercar storiche e moderne per celebrare il marchio Lamborghini nel Bull Days Motor Valley Tribute

SANT’AGATA BOLOGNESE - Ci voleva un evento straordinario per riaprire, eccezionalmente per un giorno, una porzione di quella che era la ex fabbrica dei Trattori Lamborghini e l’iconica cupola a Pieve di Cento, chiusa da 40 anni. L’evento, il Bull Days Motor Valley Tribute, è stato un vero e proprio omaggio al marchio dei tori, un appuntamento che ha coinvolto nel cuore della Via Emilia la più grande community al mondo di collezionisti di supercar Lamborghini.

Circa 2500 persone si sono ritrovate alla riapertura della fabbrica dei trattori e a quella, altrettanto straordinaria, della Cupola a Pieve di Cento, lì dove mosse i primi passi da imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore del marchio dei tori, che dopo aver dominato nel settore dei trattori decise coraggiosamente di lanciare la sfida, proprio sul suo territorio, nientemeno che a Enzo Ferrari.

La manifestazione, articolatasi nel weekend 16-18 settembre, ha radunato Lamborghini storiche e moderne, supercar che rispondono ai nomi di Countach, Espada, Huracan, Gallardo, Diablo, Aventador… e, ovviamente, la mitica Miura, l’auto che nel 1966 stravolse il concetto di supercar, sia per le inimitabili forme firmate da Marcello Gandini per conto di Bertone, sia per la straordinaria meccanica con motore 12 cilindri a V montato in posizione trasversale dietro ai sedili di guidatore e passeggero. Ad arricchire la scena anche le monoposto Lambo 291 che gareggiarono negli anni 90 in Formula 1.

Assieme a questa autentica sfilata di capolavori di stile e di potenza, hanno recitato un ruolo significativo anche i trattori da cui tutto è nato: la riapertura straordinaria della fabbrica originaria ha consentito infatti di rivedere gli storici Carioca, primo modello realizzato nell’anno di fondazione dell’azienda, nel 1948. In bella vista i modelli L e DL nelle loro varie versioni assieme alla celebre edizione Lamborghinetta, evoluzione delle precedenti DL.

Nel programma del Bull Days Motor Valley anche visite museali presso il castello di Panzano, al Museo Righini (sede della più grande collezione privata di Alfa Romeo) e all’atelier Pagani, dove, per l’occasione, dopo la visita nella fabbrica si sono aperte alla community Lamborghini anche le porte del Museo Horacio Pagani, mix perfetto tra cultura, design italiano e il fiero carattere argentino del suo fondatore.

Tra i presenti anche Tonino Lamborghini, figlio del fondatore dell’azienda dei tori e presidente del Museo di Funo di Argelato e dell’omonima azienda Tonino Lamborghini Spa. “Ci siamo ritrovati – ha detto - in una location che racconta non solo la storia della mia famiglia e delle aziende di bruciatori e trattori, ma anche quella di tutte le maestranze che hanno reso celebre il nome Lamborghini nel mondo. Tutti hanno fatto sì che questa struttura potesse diventare un posto della storia, che dà un incredibile valore al territorio”.

Grande soddisfazione ha manifestato Stefano Cigana, organizzatore del Bull Days, brand internazionale che opera indipendentemente dalla Casa di Sant’Agata Bolognese, ma dedica massima attenzione all’universo dei proprietari Lamborghini, portando le auto con il marchio del Toro nei più svariati luoghi iconici del mondo. Tutto ciò crea spettacolo, in molti casi stupore, per un pubblico eterogeneo che si entusiasma e si lascia coinvolgere al passaggio del serpentone di Lambo. “Quanto è accaduto a Pieve di Cento – ha detto Cigana - è incredibile, perché abbiamo oltrepassato quella che è la semplice passione per il marchio, abbiamo celebrato una presenza, quella di Ferruccio Lamborghini, che è tuttora forte nel territorio e siamo stati capaci di tirar fuori dall’anima delle persone del territorio quello che Lamborghini ha lasciato come eredità”.