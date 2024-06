Honda, approccio personalizzato: nazione che vai, vettura che trovi

Paese che vai, elettrica che trovi. Come nel caso di Honda, che per la transizione alle zero emissioni ha deciso di ricorrere a un approccio personalizzato, diversificando prodotti e partner in base al mercato. In America Honda propone la Suv elettrica Prologue, sviluppata assieme a General Motors, con cui condivide la tecnologia Ultium per il pacco batteria. In Europa e in Cina le auto a zero emissioni della Casa giapponese rientrano nella famiglia e:N, il cui primo modello lanciato nel Vecchio Continente è il crossover e:Ny1. Per queste vetture il costruttore ricorre a una piattaforma - realizzata in Cina - che permette di dare vita a vetture a motore anteriore, posteriore o integrale.

Particolarmente interessante per il nostro mercato è poi il prototipo Sustaina C-Concept, presentato in occasione della Design Week di Milano. Si tratta di una citycar elettrica che pone l’accento sull'uso di nuovi materiali per i pannelli della carrozzeria, come la resina acrilica riciclata, proveniente da gruppi ottici a fine vita. La Sustaina C-Concept, inoltre, permette di fare a meno del processo di verniciatura, in quanto le finiture sono ottenute miscelando i colori direttamente nello stampo del pannello. Grazie a queste soluzioni Honda afferma di poter ridurre fino al 45% le emissioni di CO2 nel processo di produzione.

Al momento non vi sono notizie ufficiali riguardo il futuro della concept, che teoricamente potrebbe anticipare – almeno nello linee – l’erede della piccola Honda e, uscita di produzione a inizio anno. In Cina, oltre alle vetture a marchio Honda, la Casa sta lanciando un nuovo brand 100% elettrico: Ye. In questo modo il costruttore punta a cavalcare le tendenze dominanti nel più grande mercato al mondo, dove i consumatori prediligono marchi giovani e ipertecnologici, specializzati nella produzione di vetture a zero emissioni di stampo premium. I primi modelli del brand Ye saranno i suv S7 e P7, presentati all’ultimo salone di Pechino.

Disponibili sia in versione a motore singolo che con doppio motore, i due crossover puntano a sfidare la tesla Model Y e a porsi come riferimenti della categoria sul piano del piacere di guida. Alla kermesse asiatica il marchio Ye ha presentato anche la GT, prototipo di berlina-coupé dal look sportivo che sembra lanciare il guanto di sfida alla Xiaomi SU7. Ma se il presente dell’elettrificazione “made in Honda” è regionale, il futuro sarà globale, grazie alla piattaforma 0 Series che vedremo dal 2026. Questa permetterà di sviluppare in tutti i mercati una nuova generazione di veicoli elettrici smart e iperconnessi, anticipati dalle concept Saloon e Space Hub viste all’ultimo CES, con l’obiettivo di arrivare a 2 milioni di elettriche prodotte entro il 2030.