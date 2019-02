F1: Rosberg:«Forse Mercedes non sarà così dominante quest’anno»

BERLINO - L’ex pilota tedesco Nico Rosberg pensa che la Red Bull possa rappresentare una minaccia per i campioni del mondo della Formula 1 della Mercedes in questa stagione. Il vincitore del titolo del 2016 si aspetta anche che Sebastian Vettel e le Ferrari creino forti pressioni alle Frecce d’Argento. Secondo il campione la sua ex squadra, la Mercedes, potrebbe perdere il proprio vantaggio competitivo a causa delle nuove regole di questa stagione. Rosberg ha vinto il titolo mondiale con la Mercedes nel 2016, mentre le “Frecce d’Argento” hanno dominato nel 2014, 2015, 2017 e 2018 con Lewis Hamilton che ha conquistato la corona.

«Le macchine saranno molto diverse e potrebbero esserci differenze di prestazioni molto grandi», ha detto Rosberg alla dpa, riferendosi ai cambiamenti aerodinamici. «Forse la Mercedes non sarà più così dominante...sono molto emozionato», ha detto il 33enne ex pilota, che si è ritirato dopo la vittoria del titolo mondiale, convinto che la Red Bull diventi lo sfidante più accreditato della Mercedes nella stagione che inizierà a Melbourne il 17 marzo. «Sarebbe grandioso, perché l’anno scorso sono arrivate le gare più emozionanti con la Red Bull in testa. Certo, le Mercedes sono attualmente le favorite, ma potrebbero esserci molti risultati diversi», ha detto Rosberg, che continuerà come esperto a commentare le gare per RTL in Germania in questa stagione.