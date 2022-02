Ferrari, Sainz: «Pronto a lavorare con Leclerc per una grande stagione di F1»

MARANELLO - «So che ci si aspetta molto da me, con Leclerc dovremo lavorare assieme per una grande stagione». Sono le parole del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, durante la presentazione della nuova monoposto della Ferrari, la F1-75, per la stagione 2022. Svelata a Maranello,con una diretta streaming, la nuova F1-75, la monoposto con cui la Ferrari correrà il Mondiale di Formula 1 2022. Livrea rossa, come da tradizione, la vettura è attesa a riportare in Emilia una vittoria che manca dal Gp di Singapore 2019. Presentata dal direttore sportivo, Mattia Binotto, affiancato da Charles Leclerc e Carlos Sainz, la Rossa è stata ribattezzata F1-75. «Sono emozionato -dice Binotto- la vettura è sintesi del lavoro di un buon gruppo di cui sono orgoglioso. Celebra 75 anni della prima vettura che porta il nome del fondatore» prodotta da questa «scuderia, la più gloriosa e vincente di sempre».