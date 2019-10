Campionato Italiano GT Endurance: finale a sorpresa al Mugello, la Ferrari 488 di Gai si aggiudica il titolo

MUGELLO - Conclusione a sorpresa, nel segno tra i due litiganti il terzo gode, per il Campionato Italiano GT Endurance, la serie più spettacolare che si disputa sulle piste tricolori.

Al Mugello nell’ultima delle quattro 3 Ore della stagione favoriti per il titolo erano Stefano Comandini e Erik Johansson, affiancati per l’occasione sulla BMW M6 dal grande Alex Zanardi, e l’equipaggio dell’Imperiale Racing formato da Alex Frassineti-Jeroen Mul-Antonio Postiglione con la migliore delle Lamborghini Huracan GT3, subito autori della pole nella giornata di sabato. La mossa giusta l’ha però fatta la Scuderia Baldini 27 che porta in pista le Ferrari 488. Assenti Giancarlo Fisichella e Jacques Villeneuve, il team romano ha affiancato a Stefano Gai il pilota della Ferrari Driver Academy Antonio Fuoco, che è stato il grande protagonista della gara particolarmente combattuta e ricca di colpi di scena, tra tutti il ritiro di Comandini per un problema sulla sua BMW e la penalizzazione di Frassineti per essersi mosso in anticipo al via, salvo poi recuperare a suon di giri veloci. Ma nella fase decisiva Fuoco ha avuto la meglio su Antonio Postiglione e ha tagliato per primo il traguardo con un paio di secondi di vantaggio sulla verde Huracan degli avversari. A questo punto Stefano Gai, già campione GT nel 2016, si è aggiudicato il titolo per un punto sull’equipaggio dell’Imperiale Racing, che cercherà di prendersi la rivincita tra due settimane a Monza, dove è in programma l’ultimo round della serie Sprint.

Terza al Mugello si è piazzata la bravissima Francesca Linossi che con Stefano Colombo è la nuova campionessa GT Endurance AM con la Mercedes AMG GT3 dell’Antonelli Motorsport sulla quale è salito per l’occasione Daniel Zampieri.

Nelle altre gare del ricco appuntamento toscano da segnalare un nuovo successo di David Schumacher, il nipote di Michael, nella Formula Regional dove il titolo è andato al danese Frederik Vesti, mentre tra le Sport Prototipo il campione è Giacomo Pollini.