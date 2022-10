Maserati Msg Racing, Rossiter nuovo Team Principal. Arriva dalla Peugeot nel Wec

MONACO – Il 39enne pilota britannico James Rossiter è il nuovo Team Principal della scuderia Maserati Msg Racing che debutta in Formula E a partire dalla prossima stagione, la nona e la prima con le monoposto Gen3. Lo ha ufficializzato la stessa squadra italiana che per prendere parte al campionato elettrico ha avviato una collaborazione con la Monegasca Venturi. Rossiter subentra al belga Jerome D'Ambrosio, che ha lasciato la squadra come ha fatto anche Susie Stoddard, la moglie di Toto Wolff, che invece era Ceo.

Rossiter ha una grande responsabilità perché deve “amministrare” due piazzamenti non troppo simbolici: il secondo posto della scuderia e il terzo individuale ottenuto dall'italo svizzero Edoardo Mortara, il cui futuro non è ancora chiaro, anche se le indiscrezioni lo danno come confermato. L'altro pilota, il brasiliano Lucas Di Grassi, che ha la residenza a Montecarlo, è già stato ingaggiato dalla Mahindra.

Il pilota britannico gravita da tempo nell'orbita di Stellantis, dei marchi francesi Peugeot (per il quale ha corso nel Wec e che gli ha permesso di rescindere il contratto in essere) e Ds (per il quale ha testato le monoposto Gen2 in Formula E prima di diventare direttore sportivo della Ds Techeetah e ricoprire allo stesso tempo il ruolo di riserva). In una nota, la Maserati Msg Racing assicura che con la sua «conoscenza approfondita sia dello sport sia del marchio», Rossiter risulta essere «il candidato ideale per guidare la squadra in una nuova era».

«Partire in questo momento ci dà l'opportunità di sviluppare ulteriormente la nostra strategia per il prossimo campionato e preparare la squadra nel miglior modo possibile», ha dichiarato il nuovo team principal. Che ha aggiunto: «La mia priorità è potenziare e sviluppare quella che è già una squadra molto forte e sono entusiasta di vedere cosa possiamo ottenere nel nostro primo anno insieme», ha concluso. Per Scott Swid, presidente e proprietario del Monaco Sports Group, il pilota britannico «porta l'esperienza di significativi successi in Formula E»: «La sfrutteremo per raggiungere le nostre ambizioni con la nostra nuova identità», ha concluso.