Gp Monza, Ferrari davanti a Mercedes nelle libere. Miglior tempo per Vettel, poi Raikkonen, Hamilton e Bottas

MONZA - Ferrari davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Sebastian Vettel nel pomeriggio è stato il più veloce (1’21.105), con Kimi Raikkonen 270 millesimi più lento, seguito dalle Mercedes di Lewis Hamilton (+0.287) e Valtteri Bottas a quasi 7 decimi. Vettel è stato protagonista anche di un fuori pista alla Parabolica, da cui è rientrato ai box con l’alettone posteriore danneggiato.

A oltre un secondo da Vettel, quarto e quinto tempo per le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, che domenica in gara partirà dall’ultima fila come Nico Hulkenberg (Renault), per le penalità legate al cambio del motore. Pomeriggio travagliato per la Alfa Romeo Sauber: dopo lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, ha avuto problemi con il Drs anche Charles Leclerc, costretto a lungo ai box e nono a fine sessione (+1.860).