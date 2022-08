GP del Belgio: la Red Bull annienta la Ferrari e segna una doppietta con Verstappen e Perez. Terzo Sainz staccatissimo

Da quattordicesimo a primo. Max Verstappen e la Red Bull hanno ammutolito il paddock della F1 del circuito belga di Spa con una prestazione che quest'anno non si era ancora vista. Un dominio totale, con l'olandese che ha preceduto di 17"8 il compagno di squadra Sergio Perez mentre la Ferrari, terza con Carlos Sainz, ha rimediato un distacco pesantissimo di 26"8 su 44 giri disputati. Non c'è stata gara praticamente, se non nelle prime fasi quando Sainz è scattato in testa mentre Perez, partito male, è stato inghiottito da Fernando Alonso, Lewis Hamilton e George Russell. Ma i due campioni del mondo, giunti a Les Combes nel corso del 1° giro, sono entrati in contatto. Perez, che aveva passato Russell poco prima, li ha così superati, Hamilton si è dovuto subito ritirare, Alonso ha perso qualche posizione. Verstappen in soli 12 giri è salito in prima posizione ed ha gestito al meglio ogni singolo giro. Imprendibile il campione del mondo della Red Bull e un buon lavoro lo ha svolto anche Perez, seppur con più fatica rispetto al compagno di squadra. Nel finale, Perez ha preso Sainz e gli ha portato via la seconda posizione, ma di provare a prendere Verstappen non ci ha provato neanche, troppo lontano. Sainz ha poi dovuto guardarsi dalla Mercedes di Russell riuscendo a difendere la terza posizione. Buon quinto Alonso con la Alpine-Renault, tenace come sempre. Soltanto sesto Leclerc. La sua rimonta, partiva dietro a Verstappen, non è riuscita perché si è subito dovuto fermare ai box per una visiera a strappo finita a scaldare troppo i freni anteriori. Ripartito ultimo, Leclerc ha dovuto remare per recuperare fino al sesto posto finale. In realtà, è transitato quinto sotto il traguardo, ma ha preso una penalità per velocità eccessiva in pit-lane in occasione del suo terzo pit-stop. Chiamato per segnare un improbabile giro più veloce, Leclerc è poi rientrato dietro ad Alonso, cosa non preventivata. Pessima strategia quindi, Leclerc ha perso tempo, poi si è lanciato per il gpv, chiuso a ben 7 decimi da Verstappen. Poi la beffa della penalità e il sesto posto finale. A punti anche Esteban Ocon con la seconda Alpine, un volitivo Sebastian Vettel con la Aston Martin-Mercedes (ottavo), poi Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda e il tenacissimo Alexander Albon con la Williams-Mercedes.

La cronaca

Attenzione, per velocità eccessiva in pit-lane in occasione dell'ultimo pit-stop (inutile) a Leclerc, il monegasco è penalizzato di 5" e finisce così sesto dietro ad Alonso

Finale - Grande vittoria di Verstappen e doppietta Red Bull con Perez secondo. Terzo posto per Sainz, poi Russell, quinto Leclerc (niente giro più veloce, 6 decimi da Verstappen) davanti ad Alonso Ocon Vettel Gasly e Albon, questi i piloti a punti. A seguire Stroll Norris Tsnoda Zhou Ricciardo Magnussen Schumacher Latifi. Ritirati Bottas ed Hamilton.

Leclerc all'ultimo giro si riprende il quinto posto su Alonso

Leclerc però viene superato da Alonso e così Leclerc scivola sesto da quinto che era. Non una gran mossa strategica quella della Ferrari

Leclerc ai box per tentare il giro più veloce (che vale 1 punto) con le gomme soft. Il tempo da battere è l'149"354 di Verstappen

42° giro di 44 - Verstappen +17"7 su Perez, la gara vive gli ultimi giri sul duello a distanza tra Sainz e Russell, separati di 2"

39° giro - Russell si avvicina a Sainz, la lotta è per il terzo posto

Grande battaglia per il decimo posto con Albon Stroll Norris Zhou Tsunoda in 3"

36° giro - Verstappen +14"3 Perez +24" Sainz +26"4 Russell +44"4 Leclerc +63" Alonso +70"6 Ocon +72"3 Vettel +75"7 Gasly +83"8 Albon

Ma sul rettifilo del Kemmel Gasly prende la scia di Vettel e Ocon, dietro a loro, prende la scia di tutti e due e li beffa con un gran doppio sorpasso. Gasly passa Vettel, che poi ripassa l'Alpha Tauri.

Battaglia tra Vettel e Gasly con il tedesco che passa in uscita dalla Source il francese

Sainz soffre con le gomme hard e chiede se c'è la possibilità di fare un terzo pit-stop, ma gli hanno risposto che finirebbe quarto dietro a Russell

34° giro - Verstappen +12"2 Perez +21"2 Sainz +25"3 Russell +41" Leclerc. Ai box Vettel, gomme dure

33° giro - Verstappen segna anche il giro più veloce in 1'49"354, quello di Sainz è di 1'51"977, ovvero 2"7 di differenza. Incredibile

Mentre vanno ai box Schumacher e Tsunoda per il pit-stop, Leclerc supera Vettel e va quinto

31° giro di 44 - Verstappen al secondo pit-stop, riparte con gomme medie e sempre in prima posizione

30° giro - Russell ai box per il secondo pit-stop e mette gomme bianche. Norris ai box va con gomme medie

Leclerc prende la scia di Ocon e lo passa prima di Les Combes prendendosi il sesto posto

28° giro - A sorpresa Perez ai box per montare gomme dure. Il messicano rientra terzo dietro a Russell

27° giro - Verstappen +11"8 Perez +21"5 Russell +34" Sainz +46"7 Vettel. Ai box Albon e Stroll, gomme medie e dure per loro

Sainz ha optato per le gomme dure come Alonso, Leclerc ha messo le medie

26° giro - Pit-stop doppio in casa Ferrari per Sainz e Leclerc. Si ferma anche Aonso

24° giro - Verstappen Perez Sainz Russell Leclerc Alonso Vettel Ocon Albon Ricciardo Stroll Norris Zhou Magnussen Tsunoda Gasly Schumacher Latifi

23° giro - Verstappen ha 8"6 di vantaggio su Perez e 12"3 su Sainz, quarto Russell a 17"9 poi Leclerc a 30"

Niente da fare per Sainz, anche Perez lo supera facile e prende subito diversi metri di vantaggio

20° giro - Con Verstappen in fuga, 5" di vantaggio, Sainz sta duellando con Perez

19° giro - Verstappen annienta la Ferrari, in un giro guadagna 2"7 su Sainz. Perez è terzo a 4"2, Russell quinto a 12", Leclerc è quinto a 18". Più lontano Alonso Vettel Albon Ocon Ricciardo Gasly Stroll Norris Zhouu Magnussen Schumacher Tsunoda Latifi

18° giro - La Ferrari non ha armi per difendersi, Verstappen prende la scia di Sainz e lo passa sul rettifilo del Kemmel

17° giro - Sainz e Verstappen sono vicinissimi, Perez è terzo 3"6, Russell a 10"

17° giro - Vettel passa Albon per l'ottava posizione

16° giro - Verstappen va ai box, le soft non ce la facevano più. Verstappen rientra dietro a Sainz, ma davanti a Perez mentre Leclerc è già in crisi con le medie e viene superato da Russell

Verstappen incredibilmente prosegue con le gomme soft

15° giro - Perez va a cambiare le gomme, da medie a medie e rientra appena davanti a Leclerc. Battaglia furiiosa tra i due

14° giro - Pit-stop per Russell e Norris, rispettivamente gomme medie e dure

Sainz dopo il pit-stop è sesto alle spalle di Vettel

Anche Alonso ha cambiato gli pneumatici ed è ripartito con le medie

13° giro - Ai box Ricciardo ed Ocon che montano gomme dure come Gasly, e Magnuussen, fermatisi prima.

12° giro - Sainz va ai box per montare le gomme medie e così in testa ci sono le due Red Bull. Verstappen prende la scia di Perez e lo supera. E' ora leader della gara, in 12 giri da 14esimo a primo!

Verstappen si lamenta che il compagno di squadra Perez non gli da strada. Una vendetta del messicano che non è stato aiutato in qualifica dall'olandese

11° giro - Verstappen attacca Perez a Les Combes, ma il messicano si difende

Va detto che Verstappen è partito con le gomme soft e ne ha tratto grande vantaggio, ma si consumeranno a breve rispetto alle medie di Perez. Anche Sainz è partito con le soft

Verstappen è già vicino a Perez, letteralmente scatenato l'olandese. Intanto Leclerc ha superato Magnussen ed 12esimo

9° giro - Sainz +1" Perez + 3"3 Verstappen +5" Russell +8"4 Alonso +9"2 Vettel +11"6 Albon +12"7 Ricciardo +13"4 Stroll +14"5 Ocon poi Norris Magnussen Leclerc Zhou Tsunoda Gasly Latifi Schumacher

Sainz +1"8 Perez +4"2 Russell +5"5 Verstappen che ha avuto la meglio su Alonso

7° giro - Verstappen supera anche Vettel e va quinto

Verstappen supera Ricciardo per il sesto posto.

La safety-car rientra ai box, Sainz riparte bene su Perez Russell Alonso Vettel Ricciardo Verstappen Albon Stroll Magnussen Ocon Norris Zhou Tsunoda Schumacher Gasly Leclerc Latifi

I meccanici Ferrari hanno notato che vi era una visiera a strappo che procurava surriscaldamento ai freni. Lecllerc è così tornato ultimo

Qualcosa non va sulla Ferrari di Leclerc, fuma l'anteriore destra. Rientra ai box per un cambio gomme e un controllo. Ai box anche Latifi che cambia il musetto

Safety-car in pista, Sainz davanti a Perez Russell Alonso Vettel Ricciardo Albon Verstappen Leclerc Stroll Magnussen Ocon Norris Zhou Schumacher Tsunoda Gasly Latifi

Il replay mostra come Hamilton abbia affiancato all'esterno Alonso a Les Combes, ma ha chiuso troppo la linea ed è entrato in contatto con Alonso

Sainz tiene il comando davanti a Perez, si gira Latifi al 1° giro e coinvolge Bottas, entrambi si ritirano

Contatto a Les Combes tra Alonso e Hamilton, la Mercedes salta in aria e si deve ritirare

Partenza perfetta di Sainz, non di Perez superato da Alonso Hamilton e Russell

Tutto è pronto per la parenza. Con gomme soft Sainz Bottas Verstappen Leclerc, con le dure Tsunoda che parte dai box, gli altri con le medie

Le penalità dovute al cambio motore, distribuite con calcoli cervellotici che servirebbe un lauerato in matematica, hanno sentenziato che i due piloti che battagliano per il titolo iridato, Max Verstappen e Charles Leclerc, partiranno dalla settima e ottava fila. C'è stato un cambio rispetto a quanto comunicato dopo la qualifica perché Valtteri Bottas, pure lui costretto alla sostituzione della power unit, da ultimo è passato 14esimo, davanti a Verstappen e Leclerc che quindi sono scalati indietro di una posizione.

Sainz parte in testa a Spa. Ma il vero protagonista è uno spaziale Verstappen

Il gran premio

Ma poche ore fa, per Yuki Tsunoda l'Alpha Tauri ha deciso di partire dalla pit-lane per il cambio del motore e quindi Verstappen e Leclerc riguadagnano una posizione. Poco male. Sarà quindi il Gran Premio delle seconde guide, dei gregari, dei mediani che faticano per il compagno più brillante?

Carlos Sainz scatterà dalla posizione del poleman, che era stata conquistata in maniera eccezionale da Verstappen, e se la giocherà con Sergio Perez, E' sempre Ferrari contro Red Bull, ma attenzione a quel che accadrà al prim ogiro del Gran Premio del Belgio. Il bellissimo circuito di Spa offre diversi punti di sorpasso e non è detto che un outsider ulteriore possa fare da terzo incomodo. In seconda fila infatti, ci sono due campioni del mondo agguerriti come Fernando Alonso con l'Alpine-Renault e Lewis Hamilton con la Mercedes, che di certo non vorranno perdere l'occasione per buttarsi a capofitto nella battaglia.

In terza filla, l'altra Mercedes di George Russell, poi la sorpresa del weekend, Alexander Albon con la Williams-Mercedes, bravo nell'arco di tutto il weekend. Ma attenzione a loro due, Verstappen e Leclerc. La rimonta non sarà facile, ma neanche impossibile, e non è escluso che magari con l'aiuto di una safety-car, non si ritrovino già a metà gara in zona podio. Pierre Gasly dell'Alpha Tauri, che parte ottavo, non ha avuto dubbi nel sostenere che secondo lui a vincere sarà Verstappen. Vedremo...