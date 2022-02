Hamilton si racconta: «Ho perso fiducia nel sistema, ma questo non influirà sul futuro della mia carriera»

E' un Lewis Hamilton come sempre molto riflessivo, pacato, quello che ha parlato nei giorni scorsi dopo due mesi di silenzio totale, e che si sta avvicinando con entusiasmo ritrovato al 23 febbraio, il primo giorno dei test collettivi pre campionato: "Nulla potrà cambiare quello che è accaduto, ma mi sono concentrato sull'essere migliore ed essere più forte. Il passato non si può modificare, nulla potrà mai cambiare il modo in cui mi sono sentito in quel momento e come mi sento riguardo a questa situazione. È bello vedere che la FIA stia prendendo provvedimenti per apportare miglioramenti. Penso che la responsabilità sia fondamentale. Dobbiamo sfruttare questo momento per assicurarci che qualcosa del genere non accada mai più a nessun altro. Accolgo con favore la decisione della FIA, dovremo assicurarci che i cambiamenti siano effettivi e che le regole vengano applicate in modo equo e coerente".

Hamilton ha proseguito: "Alla fine delle stagioni ti chiedi sempre se sei disposto a investire tempo e sforzi che servono per diventare un campione del mondo. Molti sottovalutano ciò che serve per arrivare a quel risultato, ci sono tanti elementi coinvolti, non è solo una questione di alzarsi e guidare. Vuoi continuare a picchiare il sacco? Questo è un normale processo mentale per me, ma ovviamente è stato aggravato da un fattore significativo. Questo è lo sport della mia vita, ma in quel momento ho perso un po' di fiducia nel sistema".

"Però, sono una persona molto determinata e mi piace pensare che mentre momenti come questo possono definire una carriera, rifiuto che questo accada per me. Quindi mi sono concentrato sull'essere migliore e tornare ancora più forte. Quello che non ti uccide ti rende più forte, quindi mi concentro solo sull'allenamento, sul mantenermi in salute e sul godermi il tempo libero perché passa velocemente. Mi sento benissimo, mi sento in forma. Attraverso questo tipo di esperienze puoi trasformare quell'emozione in forza, ed è quello che sto facendo"