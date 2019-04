Hyundai di Neuville balza al comando del Rally Argentina. Ogier (Citroen) e Tanak (Toyota) inseguono

VILLA CARLOS PAZ – Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) è passato al comando di un movimentato Rally Argentina, valido come quinta tappa del Fia World Rally Championship 2019 (Wrc). Per ragioni di sicurezza gli organizzatori hanno cancellato la SS3, ovvero il primo passaggio sulla Amboy/Yacanto, corsa poi nel pomeriggio e dominata da Ott Tänak (Toyota Yaris). L'estone ha poi ceduto la testa dalla gara nell'ultima speciale di giornata.

Nella SS8 ha perso il controllo della vettura rimediando quasi 25 secondi dal belga, che era stato il più veloce anche al mattino nella stessa cronometrata. Anche Sébastien Ogier (Citroen C3) lo ha scavalcato ed è ora secondo a 11,9''. Tänak è ancora saldamente sul podio virtuale ad appena due secondi e mezzo dal campione del mondo in carica.

Kris Meeke (Toyota Yaris), che a cavallo tra la fine della mattinata e l'inizio del pomeriggio era stato al comando del Rally Argentina, è scivolato in quarta posizione dopo la SS6, quando aveva lamentato un problema di trazione. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé), che era stato anche terzo della generale, è quinto dopo aver recuperato tre posizioni in seguito alla foratura rimediata nella SS4. Il suo distacco dal compagno di squadra è di 29,4'', ma al britannico del team giapponese rende appena 13 decimi.

Con la prima Ford Fiesta, Elfyn Evans è sesto a poco più di 38 secondi, seguito da Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé) a 41,2'': lo spagnolo ha perso due posizioni nell'ultima cronometrata del venerdì. A quanto pare per un problema di pressione agli pneumatici. Teemu Suninen (Ford Fiesta) è ottavo, ma con un ritardo già significativo che sfiora i due minuti, accumulati anche con distacchi di oltre 30 secondi in due frazioni. Per sua “fortuna” a Jari Matti Latvala (Toyota Yaris) è andata peggio: il finnico («sono deluso: non sto guidando bene», ha dichiarato) ha perso due piazze ed è nono a 2:02.9. La Top 10 è completata da Mads Ostberg con la Citroen C3 R5, che è il primo del Wrc2, e precede, Esapekka Lappi (Citroen C3), precipitato in undicesima posizione dopo l'incidente nell'ultimo stage. Sabato sono in programma altre 7 cronometrate per un totale di 146,52 chilometri.