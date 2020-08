GP Imola, il Gran Premio dell'Emilia Romagna si svolgerà su due giornate, la partenza l'1 novembre alle ore 13

La Formula 1 a Imola? Sarà una toccata e fuga. Il programma del Gran Premio dell'Emilia Romagna in calendario il weekend dell'1 novembre, si svolgerà su appena due giornate, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Per la prima volta, la F1 vivrà un fine settimana corto per propria volontà e non a causa di tifoni e quant'altro, come accaduto in Giappone qualche anno fa. Liberty Media ha annunciato che il programma sarà scandito da una singola sessione di prove libere da 90 minuti al sabato mattina, dalle 10 alle 11.30, a cui seguirà nel pomeriggio la qualifica alle ore 14 mentre la gara partirà alle 13 di domenica. Perché così presto? Perché in pieno autunno il sole tramonterà presto e per l'1 novembre l'arrivo del buio è previsto per le 17.08: anticipare il via era inevitabile per mantenere gli standard di visibilità e di sicurezza. Il weekend imolese "compresso" darà inoltre un po' più di respiro al personale delle squadre che il 25 ottobre correranno in Portogallo a Portimao, nell'Algarve, e dovranno poi spostarsi rapidamente verso l'Italia Italia coprendo circa 2.500 chilometri con i propri camion. Uno sforzo logistico per il quale potrebbero non bastare i consueti due autisti per veicolo.