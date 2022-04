La Skoda Fabia di Andolfi trionfa al “Sanremo”.Seconda piazza per Crugnola (Citroen C3) superato nella penultima prova speciale

Meno di un secondo, è così che si è concluso il Rallye Sanremo la prestigiosa gara organizzata dall’Automobile Club del Ponente Ligure, valida come seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally 2022. Ancora una volta la corsa si è decisa nell’ultimo tratto cronometrato, dopo che i capo classifica Andrea Crugnola e Pietro Ometto erano stati a lungo in testa con la Citroen C3 Rally2 della FPF. Ma la partita si è riaperta a causa delle pessime condizioni delle ultime tre prove, a favore di Fabio Andolfi, insieme a Manuel Fenoli su una Skoda Fabia Rally2. L’ultimo tratto cronometrato ha offerto il successo per soli 9 decimi proprio a Fabio Andolfi, che ottiene così la sua prima vittoria assoluta nel tricolore oltre al sigillo anche nel Campionato Italiano Rally Promozione.

Per un Crugnola che si consola con la leadership in campionato, è pesante il passo falso di Giandomenico Basso, con Lorenzo Granai su una Hyundai i20N, che ha aperto una ruota sulla prima prova della seconda giornata di gara. Il terzo gradino del podio è finito meritatamente a Damiano De Tommaso, navigato da Giorgia Ascalone su Skoda Fabia, che pure era stato rallentato da una pesante toccata a metà tappa è comunque riuscito a chiudere terzo con 45” di distacco dal primo. Entrambi stavano dimostrando di potere viaggiare sui tempi di Crugnola in quel momento al comando. Fermo per guasto meccanico l’attesissimo Craig Breen, protagonista nelle passate edizioni, in gara con una Ford Fiesta Rally2 divisa con John Rowan che sperava di fare un buon allenamento in vista della prossima gara mondiale in Croazia.

Nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2022 che debuttava a Sanremo con le Renault Clio R5 gestite da Motorsport Italia, Alessandro Casella e Rosario Siragusano hanno vinto una gara che sembrava saldamente controllata da Davide Nicelli e Tiziano Pieri, ma proprio nell’ultimo tratto cronometrato della prima giornata, un’uscita di strada li ha costretti al prematuro ritiro.

Suzuki Rally Cup favorevole a Matteo Giordano, in coppia con Manuela Siragusa che ha preso il comando già nelle prove pomeridiane di sabato segnando i due scratch, poi confermati anche nella ripetizione in notturna..

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE SANREMO: 1. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia) in 1:19'02.0; 2. Crugnola-Ometto (Citroen C3) a 0.9; 3. De Tommaso-Ascalone (Skoda Fabia) a 45.5; 4. Albertini-Fappani (Skoda Fabia Evo) a 1'13.0; 5. Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia Evo) a 1'37.7; 6. Miele-Mori (Skoda Fabia Evo) a 4'07.5; 7. 'Pedro'-Florean (Volkswagen Polo) a 5'01.1; 8. 'Lucchesi Jr'-Ghilardi (Skoda Fabia) a 5'17.3; 9. Rusce-Paganoni (Hyundai I20N) a 5'56.0; 10. Pisani-Vecoli (Peugeot 208 Rally 4) a 7'00.9;

CLASSIFICA CAMPIONATO: 1. Crugnola (Citroen C3 Rally2) 41pt; 2. De Tommaso (Skoda Fabia Rally2) 29pt; 3. Andolfi (Skoda Fabia Rally2) 24pt; 4. Albertini (Skoda Fabia Rally 2) 21pt; 5. Scattolon (Skoda Fabia Rally2) 14pt; 6. Basso (Hyundai i20 NRally2) 13pt;

CLASSIFICA CIRP: 1. De Tommaso (Skoda Fabia) 38pt; 2. Andolfi (Skoda) 34pt; 3. Scattolon (Skoda) 24; 4. Michelini (Volkswagen Polo) 18pt; 5. Rusce (Hyundai i20) 12pt;

CLASSIFICA CIAR JUNIOR: 1. Casella 22pt; 2. Zanin 16pt; 3. Ceriali 12pt; 4. De Antoni 10pt; 5. Porta 8pt;

CALENDARIO: 4-5 marzo | 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 8-9 aprile| 69° Rallye Sanremo; 6-7 maggio | 106° Targa Florio (coeff. 1,5); 24-25 giugno | 16° Rally di Alba; 22-24 luglio | Rally di Roma Capitale; 26-27 agosto | 45° Rally 1000 Miglia; 7-8 ottobre | 40° Rally Due Valli Coeff. 1,5