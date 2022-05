La Red Bull sta rispettando la regola del budget-cap? Il team principal Ferrari si preoccupa

Come fermare la crescita della Red Bull? Max Verstappen ha concluso tre Gran Premi su cinque disputati e in quelle tre gare che ha visto il traguardo, è sempre passato per primo davanti alla bandiera a scacchi. E in questo conteggio va aggiunto il successo nella corsa sprint di Imola. La partenza a razzo della Ferrari e di Charles Leclerc nel campionato 2022, ha prodotto un buon quantitativo di punti, un bottino che sta tornando utile. Ma alla luce dei fatti, la RB18 appare ora la miglior monoposto del lotto. Merito della "cura dimagrante" subìta e di una serie di migliorie aerodinamiche e tecniche che Adrian Newey ha apportato in queste ultime settimane.

E qui sorgono i primi dubbi. La Red Bull sta portando sviluppi a "bomba", ma prima o poi dovrà fermarsi per rispettare il budget-cap. Nessuno ha portato così tante novità in queste prime gare come il team diretto da Christian Horner e la domanda sorge spontanea: la Red Bull sta rispettando il budget-cap? E, soprattutto, avendo già speso ora diversi "gettoni" e immaginando che certamente non si fermeranno qui, la FIA riuscirà a controllare a dovere che nessuno sfori il tetto del budget-cap?

"Penso che ad un certo punto la Red Bull dovrà smettere di sviluppare, altrimenti non si spiegherebbe come facciano con il budget", ha giustamente sottolineato Mattia Binotto, team principal Ferrari. Che poi ha aggiunto: "In Spagna, porteremo una serie di aggiornamenti tecnici, un pacchetto importante, ma non il più importante della stagione. E in un confronto tecnico che andrà avanti a lungo, non sarà una singola novità a fare la differenza".

In una sfida che probabilmente si protrarrà per tutta la stagione, la FIA dovrà fare molta attenzione affinché la regola del budget-cap venga perfettamente seguita dalla Red Bull e dalla Ferrari, oltre che ovviamente da tutte le squadre partecipanti al campionato. In F1 da sempre fior di ingegneri studiano come aggirare il regolamento tecnico, ora siamo quasi certi che vi saranno persone che staranno verificando come andare oltre il budget-cap senza farsi notare. La FIA è attesa a un duro compito.